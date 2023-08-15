Поєдинок за Суперкубок УЄФА-2023 відкриє новий єврокубковий сезон в Європі.

У середу, 16 серпня, відбудеться поєдинок за Суперкубок УЄФА-2023, в якому зустрінуться "Манчестер Сіті" і "Севілья".

Традиційний матч між переможцями Ліги чемпіонів і Ліги Європи прийме стадіон "Георгіос Караїскакіс" в місті Пірей (Греція).

"Манчестер Сіті" зіграє в матчі за Суперкубок УЄФА вперше в своїй історії. У минулому сезоні підопічні Пепа Гвардіоли перемогли у фіналі Ліги чемпіонів міланський "Інтер", завоювавши перший трофей ЛЧ в клубній історії.

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"Севілья", в свою чергу, досвідчений боєць в матчах за Суперкубок Європи. Це буде вже сьомий фінал для них. Виграти Суперкубок УЄФА іспанському клубу вдалося лише раз - в 2006 році вони розгромили "Барселону" з рахунком 3:0.

Минулого сезону "Севілья" в сьомий раз стала виграла Лігу Європи, що є абсолютним рекордом турніру. У фіналі іспанський клуб переміг італійську "Рому".

До матчу за Суперкубок УЄФА-2023 обидві команди підійдуть в рівних умовах, оскільки вони провели свої перші матчі нового сезону в один день: 11 серпня "Манчестер Сіті" зіграв матч першого туру АПЛ проти "Бернлі" (3:0), а "Севілья" - перший тур чемпіонату Іспанії проти "Валенсії" (1:2).

"Севілья" і "Манчестер Сіті" зустрічалися між собою в офіційних турнірах чотири рази. Всі чотири матчі виграв англійський клуб. Різниця голів - 12:3.

Манчестер Сіті - Севілья: прогноз

Фаворитом матчу за Суперкубок УЄФА-2023, на думку аналітиків, є команда Пепа Гвардіоли. Коефіцієнт на перемогу "Манчестер Сіті" в основний час 1,38. Перемога "Севільї" оцінюється коефіцієнтом 8,80. Нічия - 5,10.

Експерти вважають, що в матчі "Манчестер Сіті" - "Севілья" буде забито не менше двох голів. Ставки на тотал голів більше 2,5 приймаються з коефіцієнтом 1,72. На тотал менше 2,5 коефіцієнт 2,20.

На гол "городян" в цьому матчі ставки приймаються з коефіцієнтом 1,09. Гол іспанського клубу - 1,81. Примітно, що ймовірність голу "Севільї" менша, ніж ймовірність голу Ерлінга Холанда. На те, що норвезький форвард зможе відзначитися в матчі за Суперкубок УЄФА коефіцієнт 1,65.

Найбільш вірогідним результатом матчу "Манчестер Сіті" - "Севілья", на думку аналітиків, є перемога "городян" з рахунком 2:0. Коефіцієнт на такий результат - 6,50.

Манчестер Сіті - Севілья: трансляція

Протистояння "Манчестер Сіті" і "Севільї" на території України в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, поєдинок за Суперкубок УЄФА-2023 повинен був відбутися в російському місті Казань, але країну-терориста позбавили права на проведення зустрічі через повномасштабне військове вторгнення в Україну.

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