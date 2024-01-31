"Манчестер Сіті" піднявся на друге місце в турнірній таблиці АПЛ.

У середу, 31 січня, відбувся поєдинок 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Сіті" приймав "Бернлі".

Зустріч команд пройшла на стадіоні "Етіхад" і завершилася розгромною перемогою "городян".

Рахунок у грі був відкритий на 16-й хвилині - гол з передачі Матеуса Нунеса забив Хуліан Альварес. На 22-й хвилині аргентинський нападник оформив дубль і подвоїв перевагу "Манчестер Сіті". Асистував йому Кевін Де Брюйне. На 46-й хвилині іспанський півзахисник Родрі забив третій м'яч "городян", відзначившись після передачі Філа Фодена. В компенсований час "Бернлі" вдалося один мʼяч відквитати - відзначився Амін Аль-Дахіль.

Відео дня

"Манчестер Сіті" - "Бернлі" - 3:1

Голи: Альварес, 16, 22, Родрі, 46 - Аль-Дахіль, 90+3

Перемога в цій грі дозволила "Манчестер Сіті" обійти в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги "Арсенал". З 46 балами "городяни" посідають друге місце. "Бернлі" з 12 очками займає 19-у позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" зіграє проти "Брентфорда", а "Бернлі" зустрінеться з "Фулхемом".

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