Перемогу "городянам" принесли голи Фодена, Альвареса, Бобба і Доку.

У неділю, 7 січня, відбувся поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу, в якому "Манчестер Сіті" приймав "Хаддерсфілд".

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Рахунок у матчі був відкритий на 33-й хвилині - Філ Фоден забив з передачі Хуліана Альвареса. Через чотири хвилини "городяни" подвоїли перевагу в рахунку - Хуліан Альварес відправив м'яч у сітку воріт суперника після передачі Ріко Льюїса.

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На 58-й хвилині Оскар Бобб забив третій м'яч "Манчестер Сіті" в цій зустрічі. Асистував норвезькому півзахиснику Матеус Нуньєс. На 65-й хвилині гри Філ Фоден оформив дубль і довів рахунок до розгромного. Крапку в погромі "Хаддерсфілда" поставив Жеремі Доку. Бельгієць забив з передачі свого співвітчизника Кевіна де Брюйне.

"Манчестер Сіті" - "Хаддерсфілд" - 5:0

Голи: Фоден, 33, 65, Альварес, 37, Бобб, 58, Доку, 75

Таким чином, "Манчестер Сіті" пробився в 1/16 фіналу Кубка Англії з футболу. Суперник "городян" на цій стадії стане відомий після жеребкування.

Свій наступний поєдинок підопічні Пепа Гвардіоли зіграють 13 січня в рамках 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти "Ньюкасла".

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