"Челсі" за один тайм забив чотири голи у ворота "Престона" і вийшов у 1/16 фіналу турніру.

У суботу, 6 січня, відбувся поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії-2023/24, в якому "Челсі" приймав "Престон".

Гра проходила на стадіоні "Стамфорд Брідж" і завершилася розгромною перемогою "синіх".

Перший тайм команди завершили без забитих голів. У другій половині зустрічі підопічні Маурісіо Почеттіно знищили суперника, забивши чотири м'ячі. Голами у складі "Челсі" відзначилися Армандо Броя, Тьягу Сілва, Рахім Стерлінг і Енцо Фернандес.

"Челсі" - "Престон" - 4:0

Голи: Броя (58), Сілва (66), Стерлінг (69), Фернандес (85)

"Челсі": Петрович, Гілкріст (Сілва, 61), Дісасі, Колвілл, Гюсто, Кайседо, Фернандес (Голдінг, 89), Стерлінг, Палмер (Галлахер, 76), Мудрик (Мадуеке, 61), Броя (Вашингтон, 76)

"Престон": Вудман, Сторі, Ліндсі, Хьюз (Бест, 74), Поттс, Вайтман (Холмс, 88), Маккенн (Ледсон, 88), Міллар, Браун, Кін (Еванс, 64), Осмайіч (Якобсен, 64)

Попередження: Вайтман (68), Холмс (90+4)

Огляд матчу:

Відзначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов на цю гру в стартовому складі і зіграв 61 хвилину, після чого був замінений на Мадуеку. Саме завдяки активній грі українця в атаці лондонцям вдалося забити перший гол у цій грі, який у підсумку зломив суперника.

Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,9 бала.

Свій наступний поєдинок "Челсі" зіграє вже 9 січня. В рамках Кубка ліги лондонський клуб зустрінеться з "Мідлсбро".

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