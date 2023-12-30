"Челсі" набрав 28 очок і займає десяте місце в таблиці АПЛ.

У суботу, 30 грудня, відбувся поєдинок 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Лутон" приймав "Челсі".

Гра пройшла на стадіоні "Кенілворт Роуд" і завершилася розгромною перемогою лондонського клубу.

Гості відкрили рахунок на початку гри - на 12-й хвилині м'яч у сітку воріт "Лутона" потужним ударом відправив Коул Палмер. На 37-й хвилині перевагу "Челсі" подвоїв Чуквунонсо Мадуеке, забивши з передачі Коула Палмера. На 70-й хвилині Палмер оформив дубль і довів рахунок до розгромного. На 80-й хвилині "Лутону" вдалося відіграти один м'яч - гол з передачі Алфі Дауті забив Росс Барклі. На 86-й хвилині господарі скоротили рахунок до мінімуму - Елайджа Адебайо забив гол у ворота "Челсі".

"Лутон" - "Челсі" - 2:3

Голи: Барклі, 80, Адебайо, 86 - Палмер, 12, 70, Мадуеке, 37

Огляд матчу:

"Челсі" набрав 28 очок і займає 10-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії з футболу. "Лутон" з 15 балами займає 18-у позицію.

У наступному турі Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" зіграє проти "Фулхема". Гра відбудеться 13 січня. "Лутон" свій наступний поєдинок в рамках АПЛ зіграє 15 січня проти "Бернлі".

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