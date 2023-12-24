Вінісіус Тобіас грає за "Реал" на правах оренди вже два з половиною сезони.

Керівництво мадридського "Реала" прийняло рішення викупити у "Шахтаря" контракт бразильського захисника Вінісіуса Тобіаса, який виступає у складі "вершкових" на правах оренди.

За інформацією іспанського видання AS, іспанський клуб заплатить "гірникам" за 19-річного бразильця 15 мільйонів євро. Таким чином, влітку 2024 року Тобіас стане повноцінним гравцем мадридського "Реала".

Повідомляється, що у головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті склалося дуже гарне враження про Вінісіуса Тобіаса під час його тренувань з основним складом.

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За 2,5 сезони в резервній команді "Реала" бразильський захисник зіграв 57 поєдинків, в яких відзначився 8 гольовими передачами.

У поточному сезоні Вінісіус Тобіас зіграв 6 матчів за "Кастілью" в третьому іспанському дивізіоні, в яких відзначився 2 асистами.

Контракт бразильського захисника з донецьким "Шахтарем" розрахований до червня 2026 року. Портал Трансфермаркт оцінює вартість Тобіаса в 3 мільйони євро.

Нагадаємо, "Шахтар" придбав Вінісіуса Тобіаса у бразильського "Інтернасіоналя" за 6 мільйонів євро у січні 2022 року. Через повномасштабну війну в Україні бразилець за "гірників" не зіграв жодної гри.

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