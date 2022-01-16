Бразильський захисник Вінісіус Тобіас прибув у розташування "Шахтаря".
Про це повідомляє офіційний сайт "оранжево-чорних".
Бразилець прилетів до Києва в п'ятницю ввечері, а в суботу, 15 січня, разом з іншими бразильцями пройшов медогляд.
17-річний захисник відправиться з командою на збори до Туреччини.
"Шахтар" домовився про трансфер Вінісіуса з бразильським "Інтернасьоналом" ще минулого літа. Футболіст повинен був приєднатися до "гірників" після досягнення 18-річчя 23 лютого.
Читайте такожДружина відомого футболіста загинула у ДТП, поки її чоловік підписував угоду з грандом УПЛЗа неофіційними даними, донеччани віддали за Віннісіуса 4,5 млн євро відразу і ще 1,5 млн перерахують в лютому 2022 року. Також передбачені додаткові бонуси.
Відзначимо, що Тобіас не провів ще жодного матчу на дорослому рівні. У 2021-му році на його рахунку 23 поєдинки у складі "Інтернасьоналя" U-20 (один гол). Також в його активі шість зустрічей за збірну Бразилії U-17.
Нагадаємо, раніше "Шахтар" оголосив про трансфер бразильського вінгера Давида Нереса з амстердамського "Аякса".
"Шахтар": результати в сезоні
- "Шахтар" не зміг здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Гірники" програли чотири матчі, зігравши внічию двічі - з "Інтером" і "Шерифом". Остаточне положення команд у групі D: "Реал Мадрид" - 15 очок, "Інтер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтар" - 2.
- В УПЛ "Шахтар" після осінньої частини сезону йде на першій позиції, маючи на два бали більше, ніж у "Динамо". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Шахтар" обіграв "Чорноморець" і вийшов в 1/4 фіналу турніру, де зіграє проти "Львова" на виїзді.
- У матчі за Суперкубок України-2021 "Шахтар" розгромив "Динамо" Київ з рахунком 3:0.