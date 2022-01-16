17-річний бразилець Вінісіус Тобіас відправиться з командою на збори до Туреччини.

Бразильський захисник Вінісіус Тобіас прибув у розташування "Шахтаря".

Про це повідомляє офіційний сайт "оранжево-чорних".

Бразилець прилетів до Києва в п'ятницю ввечері, а в суботу, 15 січня, разом з іншими бразильцями пройшов медогляд.

17-річний захисник відправиться з командою на збори до Туреччини.

"Шахтар" домовився про трансфер Вінісіуса з бразильським "Інтернасьоналом" ще минулого літа. Футболіст повинен був приєднатися до "гірників" після досягнення 18-річчя 23 лютого.

Читайте такожДружина відомого футболіста загинула у ДТП, поки її чоловік підписував угоду з грандом УПЛЗа неофіційними даними, донеччани віддали за Віннісіуса 4,5 млн євро відразу і ще 1,5 млн перерахують в лютому 2022 року. Також передбачені додаткові бонуси.

Відзначимо, що Тобіас не провів ще жодного матчу на дорослому рівні. У 2021-му році на його рахунку 23 поєдинки у складі "Інтернасьоналя" U-20 (один гол). Також в його активі шість зустрічей за збірну Бразилії U-17.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" оголосив про трансфер бразильського вінгера Давида Нереса з амстердамського "Аякса".

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