Олександр Зінченко може переїхати з Манчестера до Лондона.

Футболіст національної збірної України Олександр Зінченко може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Athletic, у послугах українського півзахисника зацікавлений лондонський "Арсенал".

Клуби нещодавно успішно завершили трансфер бразильського нападника Габріеля Жезуса, тому "каноніри" впевнені, що зможуть домовитися і щодо переходу Зінченка.

За даними джерела, сторони вже почали переговори про трансфер українця. При цьому наголошується, що керівництво "Манчестер Сіті" не поспішає продавати Олександра, проте не проти відпустити його, якщо будуть запропоновані відповідні умови.

Британські ЗМІ повідомляють, що сам Зінченко готовий покинути "Манчестер Сіті" за умови, що в новому клубі він буде грати в центрі поля, а не зліва в обороні, де його використовує Хосеп Гвардіола.

Додамо, що чинний контракт хавбека збірної України з "городянами" завершується в 2024 році.

У минулому сезоні Зінченко зіграв за "Ман Сіті" в 28 матчах у всіх турнірах і віддав п'ять результативних передач.

Команда Хосепа Гвардіоли за підсумками сезону стала чемпіоном Англії, оформивши титул в останньому турі. "Арсенал" фінішував на п'ятому місці.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У складі "Сіті" Зінченко чотири рази ставав чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов разом з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "городяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.

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