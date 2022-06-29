Лондонський "Челсі" розглядає можливість підписання українського півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.
Про це повідомляє Daily Mail.
За даними джерела, "городяни" готові відпустити українського захисника після того, як завершать придбання Марка Кукурельї з "Брайтона" приблизно за 55 мільйонів євро.
Додамо, що "Челсі" вже веде переговори з "Манчестер Сіті" щодо двох футболістів – вінгера Рахіма Стерлінга і захисника Натана Аке. Невідомо, чи вийде у лондонського клубу підписати всіх трьох бажаних новачків, так як, швидше за все, на них доведеться витратити великі суми.
Варто відзначити, що в підписанні 25-річного футболіста збірної України зацікавлені також "Евертон" українця Віталія Миколенка, а також лондонські "Арсенал" і "Вест Хем".
У минулому сезоні Зінченко зіграв за "Ман Сіті" в 28 матчах у всіх турнірах і віддав п'ять результативних передач.
Команда Хосепа Гвардіоли за підсумками сезону стала чемпіоном Англії, оформивши титул в останньому турі. "Челсі" фінішував на третьому місці.
Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"
- Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.
- Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.
- У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.
- У складі "Сіті" Зінченко чотири рази ставав чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.
- У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов разом з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "городяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.
- Контракт українського футболіста з "Ман Сіті" діє до 2024 року.