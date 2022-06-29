Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Лондоні.

Лондонський "Челсі" розглядає можливість підписання українського півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

Про це повідомляє Daily Mail.

За даними джерела, "городяни" готові відпустити українського захисника після того, як завершать придбання Марка Кукурельї з "Брайтона" приблизно за 55 мільйонів євро.

Додамо, що "Челсі" вже веде переговори з "Манчестер Сіті" щодо двох футболістів – вінгера Рахіма Стерлінга і захисника Натана Аке. Невідомо, чи вийде у лондонського клубу підписати всіх трьох бажаних новачків, так як, швидше за все, на них доведеться витратити великі суми.

Варто відзначити, що в підписанні 25-річного футболіста збірної України зацікавлені також "Евертон" українця Віталія Миколенка, а також лондонські "Арсенал" і "Вест Хем".

У минулому сезоні Зінченко зіграв за "Ман Сіті" в 28 матчах у всіх турнірах і віддав п'ять результативних передач.

Команда Хосепа Гвардіоли за підсумками сезону стала чемпіоном Англії, оформивши титул в останньому турі. "Челсі" фінішував на третьому місці.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"