Поєдинок проти збірної Вірменії став останнім для Андрія П'ятова у збірній України.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко прокоментував рішення Андрія П'ятова завершити свою кар'єру в національній збірній України.

У своєму Instagram Зінченко опублікував фото з легендарним голкіпером і написав зворушливі слова на адресу П'ятова.

"Коли цей легендарний футболіст вже грав за збірну України, мені було десять, і я підкорював стадіони Житомирської області. Його кар'єра в збірній - приклад для наслідування і мотивація для самовдосконалення.

Будучи першим номером збірної України, він багато років виконував найскладніше спортивне завдання-утримувався на вершині і перевершував себе вчорашнього. Найкрасивіше прощання - це коли є що сказати, але ти йдеш під овації. Він би точно ще був корисний збірній, але ми поважаємо його рішення і дякуємо за відмінну кар'єру", – написав Зінченко.

Нагадаємо, матч проти Вірменії став останнім для Андрія П'ятова у складі збірної України. В цілому, він провів 102 поєдинки за "синьо-жовтих", в 47 з них утримав ворота сухими, що є рекордом.

П'ятов виступав за збірну України з 2007 року. Після Євро-2020 він вже оголошував про завершення кар'єри в збірній, але через кадрові проблеми він знову був викликаний в серпні 2021 року і повернувся в національну команду.

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