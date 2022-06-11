Воротар Андрій П'ятов оголосив, що завершує кар'єру в збірній України з футболу. Матч проти Вірменії став для нього останнім за головну команду країни.
37-річний голкіпер зробив допис в Instagram, де повідомив про своє рішення.
"Сьогодні особливий день! Це мій вже остаточно останній матч у складі збірної України. Збірна - це окремий всесвіт. Вдячний всім, з ким разом працювали. Вдячний вболівальникам. Ви - неймовірні. Збірна України в моєму серці! Дякую!", - написав П'ятов.
Андрій встановив рекорд збірної за кількістю "сухих" матчів – 47. Він випередив Олександра Шовковського, у якого 46 поєдинків "на нуль".
П'ятов виступав за збірну України з 2007 року. Після Євро-2020 він вже оголошував про завершення кар’єри у збірній, але через кадрові проблеми він знову був викликаний в серпні 2021 року і повернувся до національної команди.
Андрій П'ятов - легенда українського футболу
- П'ятов виступає за донецький "Шахтар" з липня 2007 року після переходу з "Ворскли".
- З "гірниками" він виграв 10 титулів чемпіона України, 8 Кубків України, 6 Суперкубків України та 1 Кубок УЄФА.
- П'ятов - на другому місці в історії за кількістю титулів чемпіона України (10 титулів).
- Андрій став найбільш віковим гравцем в історії збірної України, побивши рекорд Тимощука.
- У П'ятова 102 гри за збірну. Більше лише у Ярмоленка (108), Шевченка (111) й Тимощука (144). Проте досягнення останнього УАФ анулювала.