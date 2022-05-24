Олександр Зінченко цього літа може змінити клубну прописку.

"Манчестер Сіті", який напередодні став чемпіоном АПЛ, погодив умови контракту з іспанським лівим захисником "Брайтона" Марком Кукурельєю.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра у своєму Твіттері.

За відомостями італійського журналіста, Кукурелья підпише контракт з "городянами" до 2027 року.

"Манчестер Сіті" залишилося лише прийти до угоди з клубом футболіста про суму трансферу.

Додамо, що на позиції лівого захисника в "Сіті" грає український футболіст Олександр Зінченко. Тренер "городян" Гвардіола неодноразово відзначав працездатність і працьовитість українця. Однак позиція лівого захисника не є основною для Зінченка і він не може, незважаючи на всі свої якості, повною мірою закрити цю позицію. До того ж, в цьому сезоні Олександр почав втрачати довіру тренера і більшу частину матчів зліва в обороні відіграв Жоау Кансело, номінально правий захисник.

Керівництво "городян" давно шукало номінального лівого захисника і, схоже, в особі Кукурельї знайшло його.

Британські ЗМІ повідомляли, що по завершенню цього сезону Олександр Зінченко покине "Манчестер Сіті". Предметний інтерес до українського футболіста проявляють лондонський "Арсенал" та італійський "Наполі".

Нагадаємо, раніше "Манчестер Сіті" оголосив про підписання нападника дортмундської "Боруссії" і збірної Норвегії Ерлінга Холанда. Трансфер 21-річного футболіста обійшовся "городянам" приблизно в 70 мільйонів євро.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"