Його автором став нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі.

Гол нападника ПСЖ Ліонеля Мессі визнаний найкращим м'ячем групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Свій ефектний м'яч Мессі забив у ворота "Манчестер Сіті" в матчі 2-го туру, який завершився перемогою парижан з рахунком 2:0. Варто відзначити, що це був дебютний гол аргентинця у футболці ПСЖ.

Мессі протягнув м'яч від центру поля, зіграв у стінку з Кіліаном Мбаппе і пробив під поперечину.

За підсумками голосування вболівальників гол Мессі випередив дев'ять інших претендентів.

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Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-оф турніру вийшли по дві найкращі команди з кожної групи.

Вже відбулося жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ: результат. Також відомий календар матчів цієї стадії.

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки-відповіді відбудуться 8/9/15/16 березня.

"Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми.

Фінал турніру запланований на 28 травня.

Автор: Антон Дудар