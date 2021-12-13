На найкращий гол групового етапу претендують десять м'ячів.

УЄФА вибрав десять найкращих голів на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Офіційний сайт УЄФА пропонує вболівальникам вибрати найкращий гол з десяти, запустивши голосування.

У список претендентів увійшли відразу три голи, забиті у ворота українських клубів.

Це м'яч форварда "Шерифа" Адами Траоре у ворота "Шахтаря", гол вінгера "Реала" Вінісіуса Жуніора, а також гол нападника "Баварії" Роберта Левандовскі у ворота "Динамо".

Також у списку претендентів голи Лукаса Нмечі ("Вольфсбург"), Себастьяна Тілля ("Реал"), Алекса Теллеса ("Манчестер Юнайтед"), Ліонеля Мессі (ПСЖ), Тьяго Алькантари ("Ліверпуль"), Мейсона Грінвуда ("Манчестер Юнайтед") і Марко Асенсіо ("Реал").

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-оф турніру вийшли по дві найкращі команди з кожної групи.

Вже відбулося жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ.

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки-відповіді відбудуться 8/9/15/16 березня.

"Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми.

Фінал турніру запланований на 28 травня.

Автор: Антон Дудар