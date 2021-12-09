Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 8 грудня, підсумкове положення команд (відео)

"Челсі" зіграв яскравий поєдинок проти "Зеніту", а "Ман Юнайтед" не впорався з "Янг Бойзом".

У середу, 8 грудня, відбулися поєдинки 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів 2021/2022. Зазначимо, що матч "Аталанти" та "Вільярреала" перенесений на 9 грудня через погодні умови. Результати матчів Група Е "Бенфіка" - "Динамо" Київ - 2:0 Голи: Яремчук, 16, Жілберту, 22 "Баварія" - "Барселона" - 3:0 Голи: Мюллер, 34, Сане, 43, Мусіала, 62 Положення команд: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1 Група F "Аталанта" - "Вільярреал" перенесений через погодні умови на 9 грудня "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз" - 1:1 Голи: Грінвуд, 9 - Рідер, 42 Положення команд: "Манчестер Юнайтед" - 11 очок, "Вільярреал" - 7, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 5 Група G "Вольфсбург" - "Лілль" - 1:3 Голи: Штеффен, 89 - Їлмаз, 11, Девід, 72, Гомес, 78 "Зальцбург" - "Севілья" - 1:0 Голи: Окафор, 50 Положення команд: "Лілль" - 11 очок, "Зальцбург" - 10, "Севілья" - 6, "Вольфсбург" - 5 Група H "Зеніт" - "Челсі" - 3:3 Голи: Клаудіньо, 38, Азмун, 41, Єрохін, 90+4 - Вернер, 2, 85, Лукаку, 62 "Ювентус" - "Мальме" - 1:0 Голи: Кін, 18 Положення команд: "Ювентус" - 15 очок, "Челсі" - 13, "Зеніт" - 5, "Мальме" - 1 Читайте такожЛіга чемпіонів: результати всіх матчів 7 грудня, підсумкове положення команд (відео) Ліга чемпіонів 2021-2022: що потрібно знати Груповий раунд Ліги чемпіонів проходив з 14 вересня по 8 грудня. У плей-оф турніру вийшли по дві найкращі команди з кожного квартету за підсумками шести турів.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 13 грудня. Автор: Артем Будрін

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