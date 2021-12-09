У середу, 8 грудня, відбулися поєдинки 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів 2021/2022.
Зазначимо, що матч "Аталанти" та "Вільярреала" перенесений на 9 грудня через погодні умови.
Результати матчів
Група Е
"Бенфіка" - "Динамо" Київ - 2:0
Голи: Яремчук, 16, Жілберту, 22
"Баварія" - "Барселона" - 3:0
Голи: Мюллер, 34, Сане, 43, Мусіала, 62
Положення команд: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1
Група F
"Аталанта" - "Вільярреал" перенесений через погодні умови на 9 грудня
"Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз" - 1:1
Голи: Грінвуд, 9 - Рідер, 42
Положення команд: "Манчестер Юнайтед" - 11 очок, "Вільярреал" - 7, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 5
Група G
"Вольфсбург" - "Лілль" - 1:3
Голи: Штеффен, 89 - Їлмаз, 11, Девід, 72, Гомес, 78
"Зальцбург" - "Севілья" - 1:0
Голи: Окафор, 50
Положення команд: "Лілль" - 11 очок, "Зальцбург" - 10, "Севілья" - 6, "Вольфсбург" - 5
Група H
"Зеніт" - "Челсі" - 3:3
Голи: Клаудіньо, 38, Азмун, 41, Єрохін, 90+4 - Вернер, 2, 85, Лукаку, 62
"Ювентус" - "Мальме" - 1:0
Голи: Кін, 18
Положення команд: "Ювентус" - 15 очок, "Челсі" - 13, "Зеніт" - 5, "Мальме" - 1
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- Груповий раунд Ліги чемпіонів проходив з 14 вересня по 8 грудня. У плей-оф турніру вийшли по дві найкращі команди з кожного квартету за підсумками шести турів.
- Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.
- Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 13 грудня.