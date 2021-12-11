Ліга чемпіонів: цікаві факти та статистика за підсумками групового етапу

Український клуб став найкращим за одним з показників.

Груповий раунд Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 завершився. 13 грудня відбудеться жеребкування плей-оф, де 16 команд сформують пари 1/8 фіналу. До вашої уваги цікаві факти за підсумками групового етапу: 1) Одразу три клуби виграли всі матчі групового етапу ("Ліверпуль", "Баварія" та "Аякс") 2) "Барселона" вперше з 2000 року не змогла вийти в плей-оф 3) "Зальцбург" - перший австрійський клуб, який вийшов до плей-оф 4) Форвард "Аякса" Себастьян Алле повторив рекорд Кріштіану Роналду, забивши в кожному матчі групового етапу 5) Донецький "Шахтар" став найкращим клубом серед всіх учасників за точністю передач - 90,5% Груповий етап Ліги чемпіонів 2021-2022 в цифрах: 1) 297 голів забито 2) 10 голів - найкращий бомбардир Себастьян Алле ("Аякс") 3) 6 гольових передач - найкращий асистент Бруну Фернандеш ("МЮ") 4) 22 голи забитих - найкращий результат серед клубів ("Баварія") 5) 3 голи - мінімальна кількість пропущених ("Баварія" та "Реал") Читайте також Ні обіцянок, ні пробачень. Як Україна в єврокубках дно пробивала Ліга чемпіонів 2021-2022: головне Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-оф турніру вийшли по дві найкращі команди з кожної групи за підсумками шести турів.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

"Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми. Автор: Артем Будрін

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