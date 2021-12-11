Груповий раунд Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 завершився. 13 грудня відбудеться жеребкування плей-оф, де 16 команд сформують пари 1/8 фіналу.
До вашої уваги цікаві факти за підсумками групового етапу:
1) Одразу три клуби виграли всі матчі групового етапу ("Ліверпуль", "Баварія" та "Аякс")
2) "Барселона" вперше з 2000 року не змогла вийти в плей-оф
3) "Зальцбург" - перший австрійський клуб, який вийшов до плей-оф
4) Форвард "Аякса" Себастьян Алле повторив рекорд Кріштіану Роналду, забивши в кожному матчі групового етапу
5) Донецький "Шахтар" став найкращим клубом серед всіх учасників за точністю передач - 90,5%
Груповий етап Ліги чемпіонів 2021-2022 в цифрах:
1) 297 голів забито
2) 10 голів - найкращий бомбардир Себастьян Алле ("Аякс")
3) 6 гольових передач - найкращий асистент Бруну Фернандеш ("МЮ")
4) 22 голи забитих - найкращий результат серед клубів ("Баварія")
5) 3 голи - мінімальна кількість пропущених ("Баварія" та "Реал")
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Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-оф турніру вийшли по дві найкращі команди з кожної групи за підсумками шести турів.
- Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.
- "Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми.