Останню путівку розіграють між собою "Аталанта" й "Вільярреал" 9 грудня.

Завершився груповий етап Ліги чемпіонів 2021/2022. До вашої уваги список з 15 учасників 1/8 фіналу.

Зазначимо, що матч "Аталанти" та "Вільярреала" перенесений на 9 грудня через погодні умови.

У плей-оф зіграють: "Манчестер Сіті", ПСЖ, "Ліверпуль", "Атлетіко", "Аякс", "Спортінг", "Реал", "Інтер", "Баварія", "Манчестер Юнайтед", "Челсі", "Ювентус", "Бенфіка", "Лілль", "Зальцбург" та хтось з пари "Аталанта" / "Вільярреал".

Вийшли в плей-оф з перших місць: "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Аякс", "Реал", "Баварія", "Манчестер Юнайтед", "Лілль" та "Ювентус".

Вийшли в плей-оф з других місць: ПСЖ, "Атлетіко", "Спортінг", "Інтер", "Бенфіка", "Челсі", "Зальцбург" та хтось з пари "Аталанта" / "Вільярреал".

Опустилися до Ліги Європи з третього місця: "Барселона", "Зеніт", "Севілья", "Порту", "РБ Лейпциг", "Шериф", "Боруссія" Д та хтось з пари "Аталанта" / "Вільярреал".

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Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-оф турніру вийшли по дві найкращі команди з кожної групи за підсумками шести турів.

Жеребкування 1/8 фіналу пройде 13 грудня.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

"Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми.

Автор: Артем Будрін