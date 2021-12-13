УЄФА опублікував розклад матчів 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів. Жеребкування цієї стадії відбулося 13 грудня.
Розклад 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Перші матчі
15 лютого
"Спортінг" - "Манчестер Сіті"
ПСЖ - "Реал"
16 лютого
"Зальцбург" - "Баварія"
"Інтер" - "Ліверпуль"
22 лютого
"Челсі - "Лілль"
"Вільярреал" - "Ювентус"
23 лютого
"Бенфіка" - "Аякс"
"Атлетіко" - "Манчестер Юнайтед"
Матчі-відповіді
8 березня
"Баварія" - "Зальцбург"
"Ліверпуль" - "Інтер"
9 березня
"Манчестер Сіті" - "Спортінг"
"Реал" - ПСЖ
15 березня
"Аякс" - "Бенфіка"
"Манчестер Юнайтед" - "Атлетико"
16 березня
"Лілль" - "Челсі"
"Ювентус" - "Вільярреал
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Всі матчі будуть починатися о 22:00 за київським часом.
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-оф турніру вийшли по дві найкращі команди з кожної групи.
- Жеребкування 1/8 фіналу відбулося 13 грудня. Його довелося проводити два рази.
- Плей-оф турніру стартує 15 лютого і триватиме до 28 травня - на цю дату запланований фінальний матч.
- "Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми.