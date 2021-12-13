Ліга чемпіонів / Фото REUTERS

УЄФА опублікував розклад матчів 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів. Жеребкування цієї стадії відбулося 13 грудня.

Розклад 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перші матчі

15 лютого

"Спортінг" - "Манчестер Сіті"

ПСЖ - "Реал"

16 лютого

"Зальцбург" - "Баварія"

"Інтер" - "Ліверпуль"

22 лютого

"Челсі - "Лілль"

"Вільярреал" - "Ювентус"

23 лютого

"Бенфіка" - "Аякс"

"Атлетіко" - "Манчестер Юнайтед"

Матчі-відповіді

8 березня

"Баварія" - "Зальцбург"

"Ліверпуль" - "Інтер"

9 березня

"Манчестер Сіті" - "Спортінг"

"Реал" - ПСЖ

15 березня

"Аякс" - "Бенфіка"

"Манчестер Юнайтед" - "Атлетико"

16 березня

"Лілль" - "Челсі"

"Ювентус" - "Вільярреал

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Всі матчі будуть починатися о 22:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

  • Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-оф турніру вийшли по дві найкращі команди з кожної групи.
  • Жеребкування 1/8 фіналу відбулося 13 грудня. Його довелося проводити два рази.
  • Плей-оф турніру стартує 15 лютого і триватиме до 28 травня - на цю дату запланований фінальний матч.
  • "Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми.

Автор: Антон Дудар