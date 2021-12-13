Ліга чемпіонів: став відомий календар матчів 1/8 фіналу

Матчі навиліт у головному клубному турнірі Європи стартують 15 лютого.

УЄФА опублікував розклад матчів 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів. Жеребкування цієї стадії відбулося 13 грудня. Розклад 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Перші матчі 15 лютого "Спортінг" - "Манчестер Сіті" ПСЖ - "Реал" 16 лютого "Зальцбург" - "Баварія" "Інтер" - "Ліверпуль" 22 лютого "Челсі - "Лілль" "Вільярреал" - "Ювентус" 23 лютого "Бенфіка" - "Аякс" "Атлетіко" - "Манчестер Юнайтед" Матчі-відповіді 8 березня "Баварія" - "Зальцбург" "Ліверпуль" - "Інтер" 9 березня "Манчестер Сіті" - "Спортінг" "Реал" - ПСЖ 15 березня "Аякс" - "Бенфіка" "Манчестер Юнайтед" - "Атлетико" 16 березня "Лілль" - "Челсі" "Ювентус" - "Вільярреал Читайте такожЛіга чемпіонів: цікаві факти та статистика за підсумками групового етапу Всі матчі будуть починатися о 22:00 за київським часом. Ліга чемпіонів 2021-2022: головне Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-оф турніру вийшли по дві найкращі команди з кожної групи.

Жеребкування 1/8 фіналу відбулося 13 грудня. Його довелося проводити два рази.

Плей-оф турніру стартує 15 лютого і триватиме до 28 травня - на цю дату запланований фінальний матч.

"Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми. Автор: Антон Дудар

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