Процедуру було проведено з порушеннями.

УЄФА повідомив, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів буде проведено повторно.

Причиною стали помилки, допущені під час проведення процедури.

Раніше були сформовані такі пари.

"Через технічну проблему з програмним забезпеченням зовнішнього постачальника, який повідомляє офіційним особам УЄФА, які команди мають право грати один з одним, була допущена серйозна помилка у жеребкуванні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів", - йдеться у заяві УЄФА.

Участь у жеребкуванні брав колишній російський футболіст Андрій Аршавін. У суперники "Вільярреалу" він витягнув кульку з "Манчестер Юнайтед", командою, яка зустрічалася з іспанським клубом на стадії групового етапу турніру. Тому вони не могли зіграти один проти одного у 1/8 фіналу. У результаті Аршавін знову визначав суперника для іспанців, ним став "Манчестер Сіті".

Більше того, коли визначався опонент "Атлетіко", у кошик забули додати "МЮ", але додали кулю "Ліверпуля", з якою "матрацники" виступали в одному квартеті. У результаті мадридцям дісталася "Баварія" і "Атлетіко" написав скаргу. УЄФА вивчав можливість проведення повторного жеребкування, що зрештою і буде зроблено.

Повторне жеребкування буде о 16:00.

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В 1/8 фіналу переможці груп грають з командами, які зайняли другі місця. На цій стадії жеребкування не може звести представників однієї асоціації і команди з однієї групи.

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки-відповіді відбудуться 8/9/15/16 березня. Перші матчі пройдуть на полях команд, зазначених першими.

Сіяні - "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" (всі - Англія), "Баварія" (Німеччина), "Реал" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Лілль" (Франція), "Аякс" (Нідерланди).

У число несіяних потрапили "Атлетіко", "Вільярреал" (обидві - Іспанія), "Спортінг", "Бенфіка" (обидві - Португалія), ПСЖ (Франція), "Інтер" (Італія), "Челсі" (Англія), "Зальцбург" (Австрія).

Автор: Артем Будрін