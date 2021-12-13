Кубок Ліги чемпіонів / фото REUTERS

У швейцарському Ньоні 13 грудня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якого були сформовані пари плей-оф.

Боротьбу за трофей на цьому етапі продовжують 16 команд.

Результати жеребкування

"Бенфіка" (Португалія) - "Реал" (Іспанія)

"Вільярреал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

"Атлетіко" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)

"Зальцбург" (Австрія) - "Ліверпуль" (Англія)

"Інтер" (Італія) - "Аякс" (Нідерланди)

"Челсі" (Англія) - "Лілль" (Франція)

"Спортінг" (Португалія) - "Ювентус" (Італія)

"Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

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Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: що потрібно знати

  • В 1/8 фіналу переможці груп грають з командами, які зайняли другі місця. На цій стадії жеребкування не могло звести представників однієї асоціації і команди з однієї групи.
  • Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки-відповіді відбудуться 8/9/15/16 березня. Перші матчі пройдуть на полях команд, зазначених першими.

  • Сіяними були "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" (всі - Англія), "Баварія" (Німеччина), "Реал" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Лілль" (Франція), "Аякс" (Нідерланди).

  • У число несіяних потрапили "Атлетіко", "Вільярреал" (обидві - Іспанія), "Спортінг", "Бенфіка" (обидві - Португалія), ПСЖ (Франція), "Інтер" (Італія), "Челсі" (Англія), "Зальцбург" (Австрія).

Автор: Артем Будрін