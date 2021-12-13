Визначено вісім пар першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

У швейцарському Ньоні 13 грудня відбулося повторне жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якого були сформовані вісім пар плей-офф.

Боротьбу за трофей на цьому етапі продовжують 16 команд.

Результати жеребкування

"Зальцбург" (Австрія) - "Баварія" (Німеччина)

"Спортінг" (Португалія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

"Бенфіка" (Португалія) - "Аякс" (Нідерланди)

"Челсі" (Англія) - "Лілль" (Франція)

"Атлетіко" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Вільярреал" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія)

"Інтер" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія)

"Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Реал" (Іспанія)

Нагадаємо, УЄФА проводив повторну процедуру жеребкування, оскільки результати першої були анульовані через низку грубих порушень під час процедури.

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В 1/8 фіналу переможці груп грають з командами, що зайняли другі місця. На цій стадії жеребкування не могло звести представників однієї асоціації і команди з однієї групи.

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки-відповіді відбудуться 8/9/15/16 березня. Перші матчі пройдуть на полях команд, зазначених першими.

Сіяними були "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" (всі - Англія), "Баварія" (Німеччина), "Реал" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Лілль" (Франція), "Аякс" (Нідерланди).

У число несіяних потрапили "Атлетіко", "Вільярреал" (обидва - Іспанія), "Спортінг", "Бенфіка" (обидва - Португалія), ПСЖ (Франція), "інтер" (Італія), "Челсі" (Англія), "Зальцбург" (Австрія).

Автор: Володимир Медяник