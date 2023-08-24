Матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації ЛЧ будуть зіграні 29 і 30 серпня.

У середу, 23 серпня, були зіграні перші ігри в трьох парах раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів-2023/24.

Грецький "Панатінаїкос", який раніше вибив з турніру український "Дніпро-1", в гостях програв португальській "Бразі".

Турецький "Галатасарай" виграв перший матч у протистоянні з норвезьким клубом "Мольде". Поєдинок "Маккабі" Хайфа і швейцарського "Янг Бойз" завершився внічию.

Відео дня

Ліга чемпіонів-2023/24: результати матчів раунду плей-офф

"Брага" - "Панатінаїкос" - 2:1

Голи: Абель Руїс, 51, Джало, 73 - Мансіні, 90+5

Огляд матчу:

"Маккабі" Хайфа - "Янг Бойз" - 0:0

Огляд матчу:

"Мольде" - "Галатасарай" - 2:3

Голи: Еллінгсен, 8, Хауген, 56 - Сержіу Олівейра, 25, Ікарді, 29, Мідтше, 90+3

Огляд матчу:

Нагадаємо, ще три матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів були зіграні у вівторок, 23 серпня.

Матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів пройдуть 29 і 30 серпня.

Чинним переможцем турніру є "Манчестер Сіті". Англійський клуб у фіналі минулого сезону переміг міланський "Інтер" з рахунком 1:0.

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