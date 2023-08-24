У середу, 23 серпня, були зіграні перші ігри в трьох парах раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів-2023/24.
Грецький "Панатінаїкос", який раніше вибив з турніру український "Дніпро-1", в гостях програв португальській "Бразі".
Турецький "Галатасарай" виграв перший матч у протистоянні з норвезьким клубом "Мольде". Поєдинок "Маккабі" Хайфа і швейцарського "Янг Бойз" завершився внічию.
Ліга чемпіонів-2023/24: результати матчів раунду плей-офф
"Брага" - "Панатінаїкос" - 2:1
Голи: Абель Руїс, 51, Джало, 73 - Мансіні, 90+5
Огляд матчу:
"Маккабі" Хайфа - "Янг Бойз" - 0:0
Огляд матчу:
"Мольде" - "Галатасарай" - 2:3
Голи: Еллінгсен, 8, Хауген, 56 - Сержіу Олівейра, 25, Ікарді, 29, Мідтше, 90+3
Огляд матчу:
Нагадаємо, ще три матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів були зіграні у вівторок, 23 серпня.
Матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів пройдуть 29 і 30 серпня.
Чинним переможцем турніру є "Манчестер Сіті". Англійський клуб у фіналі минулого сезону переміг міланський "Інтер" з рахунком 1:0.