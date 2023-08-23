У вівторок, 22 серпня, були зіграні перші три матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Польський "Ракув", кольори якого захищає українець Владислав Кочергін, програв "Копенгагену".
Шотландський "Рейнджерс" у видовищному поєдинку зіграв внічию з нідерландським ПСВ, а грецький клуб АЕК поступився бельгійському "Антверпену".
Ліга чемпіонів-2023/24: результати матчів раунду плей-офф
"Антверпен" - АЕК - 1:0
Гол: Янссен, 16
Вилучення: Батай, 51
Огляд матчу:
"Ракув" - "Копенгаген" - 0:1
Гол: Раковіцан, 9, автогол
Огляд матчу:
"Рейнджерс" - ПСВ - 2:2
Голи: Сіма, 45, Матондо, 78 - Сангаре, 61, Де Йонг, 80
Огляд матчу:
Ще три поєдинки раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів будуть зіграні в середу, 23 серпня.
Нагадаємо, віце-чемпіон УПЛ "Дніпро-1" вилетів з Ліги чемпіонів, програвши грецькому клубу "Панатінаїкос" за сумою двох зустрічей. Перша гра завершилася перемогою греків з рахунком 3:1, у другій зустрічі команди зіграли внічию - 2:2.
Донецький "Шахтар" почне виступи в Лізі чемпіонів-2023/24 з групового раунду.
Чинним переможцем ЛЧ є англійський "Манчестер Сіті", який переміг міланський "Інтер" у фіналі минулого сезону з рахунком 1:0.