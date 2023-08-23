"Ракув" українця Кочергіна програв перший матч кваліфікації ЛЧ проти "Копенгагена".

У вівторок, 22 серпня, були зіграні перші три матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Польський "Ракув", кольори якого захищає українець Владислав Кочергін, програв "Копенгагену".

Шотландський "Рейнджерс" у видовищному поєдинку зіграв внічию з нідерландським ПСВ, а грецький клуб АЕК поступився бельгійському "Антверпену".

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Ліга чемпіонів-2023/24: результати матчів раунду плей-офф

"Антверпен" - АЕК - 1:0

Гол: Янссен, 16

Вилучення: Батай, 51

Огляд матчу:

"Ракув" - "Копенгаген" - 0:1

Гол: Раковіцан, 9, автогол

Огляд матчу:

"Рейнджерс" - ПСВ - 2:2

Голи: Сіма, 45, Матондо, 78 - Сангаре, 61, Де Йонг, 80

Огляд матчу:

Ще три поєдинки раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів будуть зіграні в середу, 23 серпня.

Нагадаємо, віце-чемпіон УПЛ "Дніпро-1" вилетів з Ліги чемпіонів, програвши грецькому клубу "Панатінаїкос" за сумою двох зустрічей. Перша гра завершилася перемогою греків з рахунком 3:1, у другій зустрічі команди зіграли внічию - 2:2.

Донецький "Шахтар" почне виступи в Лізі чемпіонів-2023/24 з групового раунду.

Чинним переможцем ЛЧ є англійський "Манчестер Сіті", який переміг міланський "Інтер" у фіналі минулого сезону з рахунком 1:0.

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