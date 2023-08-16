Ліга чемпіонів / фото REUTERS

У вівторок, 15 серпня, були зіграні матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24. 

За результатами цих ігор визначилися учасники раунду плей-офф кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру Європи. 

Відзначимо, що в раунд плей-офф пробився польський клуб "Ракув", кольори якого захищає український півзахисник Владислав Кочергін. 

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А ось "Марсель" Руслана Малиновського не зміг пробитися в наступний раунд. Французький клуб поступився за сумою двох матчів грецькому "Панатінаїкосу", який на попередній стадії вибив український клуб "Дніпро-1"

Ліга чемпіонів-2023/24: пари плей-офф кваліфікації

  • "Маккабі" Хайфа - "Янг Бойз"
  • "Антверпен" - "Динамо" Загреб / АЕК
  • "Ракув" - "Копенгаген"
  • "Мольде" - "Галатасарай"
  • "Рейнджерс" - ПСВ
  • "Брага" - "Панатінаїкос"

Матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів будуть зіграні 23 і 28 серпня. 

Переможці пар вийдуть до групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24. Команди, які програють, гратимуть у груповому раунді Ліги Європи. 

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті". У минулому сезоні команда Пепа Гвардіоли у фіналі перемогла міланський "Інтер" (1:0). 

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