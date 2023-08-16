Переможці цих пар вийдуть в груповий раунд Ліги чемпіонів.

У вівторок, 15 серпня, були зіграні матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

За результатами цих ігор визначилися учасники раунду плей-офф кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Відзначимо, що в раунд плей-офф пробився польський клуб "Ракув", кольори якого захищає український півзахисник Владислав Кочергін.

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А ось "Марсель" Руслана Малиновського не зміг пробитися в наступний раунд. Французький клуб поступився за сумою двох матчів грецькому "Панатінаїкосу", який на попередній стадії вибив український клуб "Дніпро-1".

Ліга чемпіонів-2023/24: пари плей-офф кваліфікації

"Маккабі" Хайфа - "Янг Бойз"

"Антверпен" - "Динамо" Загреб / АЕК

"Ракув" - "Копенгаген"

"Мольде" - "Галатасарай"

"Рейнджерс" - ПСВ

"Брага" - "Панатінаїкос"

Матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів будуть зіграні 23 і 28 серпня.

Переможці пар вийдуть до групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24. Команди, які програють, гратимуть у груповому раунді Ліги Європи.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті". У минулому сезоні команда Пепа Гвардіоли у фіналі перемогла міланський "Інтер" (1:0).

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