У вівторок, 15 серпня, були зіграні матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
За результатами цих ігор визначилися учасники раунду плей-офф кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Відзначимо, що в раунд плей-офф пробився польський клуб "Ракув", кольори якого захищає український півзахисник Владислав Кочергін.
А ось "Марсель" Руслана Малиновського не зміг пробитися в наступний раунд. Французький клуб поступився за сумою двох матчів грецькому "Панатінаїкосу", який на попередній стадії вибив український клуб "Дніпро-1".
Ліга чемпіонів-2023/24: пари плей-офф кваліфікації
- "Маккабі" Хайфа - "Янг Бойз"
- "Антверпен" - "Динамо" Загреб / АЕК
- "Ракув" - "Копенгаген"
- "Мольде" - "Галатасарай"
- "Рейнджерс" - ПСВ
- "Брага" - "Панатінаїкос"
Матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів будуть зіграні 23 і 28 серпня.
Переможці пар вийдуть до групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24. Команди, які програють, гратимуть у груповому раунді Ліги Європи.
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті". У минулому сезоні команда Пепа Гвардіоли у фіналі перемогла міланський "Інтер" (1:0).