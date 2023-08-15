15 серпня визначаться всі учасники раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

У вівторок, 16 серпня, будуть зіграні матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Українських команд на цьому етапі турніру немає, оскільки "Дніпро-1" не зміг подолати другий раунд кваліфікації, поступившись грецькому клубу "Панатінаїкос".

Донецький "Шахтар" свій шлях у Лізі чемпіонів-2023/24 розпочне з групового раунду.

Відео дня

Ліга чемпіонів. Розклад матчів 3-го раунду кваліфікації

Матчі-відповіді

Вівторок, 15 серпня

"Аріс" - "Ракув"

"Маккабі" Хайфа - "Слован" Братислава

"Спарта" Прага - "Копенгаген"

"Мольде" - "Клаксвік"

"Динамо" Загреб - АЕК

"Галатасарай" - "Олімпія" Любляна

"Бачка-Топола" - "Брага"

"Серветт" - "Рейнджерс"

"Штурм" - ПСВ

"Марсель" - "Панатінаїкос"

Ліга чемпіонів: результати матчів 3-го раунду кваліфікації

Перші матчі

Вівторок, 8 серпня

"Ракув" - Аріс " - 2:1

"Копенгаген" - "Спарта" Прага - 0:0

ПСВ - "Штурм" - 4:1

АЕК - "Динамо" Загреб - перенесено

"Клаксвік" - "Мольде" - 2:1

"Олімпія" Любляна - "Галатасарай" - 0:3

"Брага" - "Бачка-Топола" - 3:0

Середа, 9 серпня

"Панатінаїкос" - "Марсель" - 1:0

"Слован" Братислава - "Маккабі" Хайфа - 1:2

"Рейнджерс" - "Серветт" - 2:1

Додамо, що переможці пар вийду в раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, а команди, що програли, відправляться в Ліу Європи.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті". У минулому сезоні команда Пепа Гвардіоли у фіналі перемогла міланський "Інтер".

Вас також можуть зацікавити новини: