У вівторок, 16 серпня, будуть зіграні матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
Українських команд на цьому етапі турніру немає, оскільки "Дніпро-1" не зміг подолати другий раунд кваліфікації, поступившись грецькому клубу "Панатінаїкос".
Донецький "Шахтар" свій шлях у Лізі чемпіонів-2023/24 розпочне з групового раунду.
Ліга чемпіонів. Розклад матчів 3-го раунду кваліфікації
Матчі-відповіді
Вівторок, 15 серпня
- "Аріс" - "Ракув"
- "Маккабі" Хайфа - "Слован" Братислава
- "Спарта" Прага - "Копенгаген"
- "Мольде" - "Клаксвік"
- "Динамо" Загреб - АЕК
- "Галатасарай" - "Олімпія" Любляна
- "Бачка-Топола" - "Брага"
- "Серветт" - "Рейнджерс"
- "Штурм" - ПСВ
- "Марсель" - "Панатінаїкос"
Ліга чемпіонів: результати матчів 3-го раунду кваліфікації
Перші матчі
Вівторок, 8 серпня
- "Ракув" - Аріс " - 2:1
- "Копенгаген" - "Спарта" Прага - 0:0
- ПСВ - "Штурм" - 4:1
- АЕК - "Динамо" Загреб - перенесено
- "Клаксвік" - "Мольде" - 2:1
- "Олімпія" Любляна - "Галатасарай" - 0:3
- "Брага" - "Бачка-Топола" - 3:0
Середа, 9 серпня
- "Панатінаїкос" - "Марсель" - 1:0
- "Слован" Братислава - "Маккабі" Хайфа - 1:2
- "Рейнджерс" - "Серветт" - 2:1
Додамо, що переможці пар вийду в раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, а команди, що програли, відправляться в Ліу Європи.
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті". У минулому сезоні команда Пепа Гвардіоли у фіналі перемогла міланський "Інтер".