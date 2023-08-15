Логотип Ліги чемпіонів / фото REUTERS

У вівторок, 16 серпня, будуть зіграні матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24. 

Українських команд на цьому етапі турніру немає, оскільки "Дніпро-1" не зміг подолати другий раунд кваліфікації, поступившись грецькому клубу "Панатінаїкос"

Донецький "Шахтар" свій шлях у Лізі чемпіонів-2023/24 розпочне з групового раунду. 

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Ліга чемпіонів. Розклад матчів 3-го раунду кваліфікації

Матчі-відповіді

Вівторок, 15 серпня

  • "Аріс" - "Ракув"
  • "Маккабі" Хайфа - "Слован" Братислава
  • "Спарта" Прага - "Копенгаген"
  • "Мольде" - "Клаксвік"
  • "Динамо" Загреб - АЕК
  • "Галатасарай" - "Олімпія" Любляна
  • "Бачка-Топола" - "Брага"
  • "Серветт" - "Рейнджерс"
  • "Штурм" - ПСВ
  • "Марсель" - "Панатінаїкос"

Ліга чемпіонів: результати матчів 3-го раунду кваліфікації

Перші матчі

Вівторок, 8 серпня

  • "Ракув" - Аріс " - 2:1
  • "Копенгаген" - "Спарта" Прага - 0:0
  • ПСВ - "Штурм" - 4:1
  • АЕК - "Динамо" Загреб - перенесено
  • "Клаксвік" - "Мольде" - 2:1
  • "Олімпія" Любляна - "Галатасарай" - 0:3
  • "Брага" - "Бачка-Топола" - 3:0

Середа, 9 серпня

  • "Панатінаїкос" - "Марсель" - 1:0
  • "Слован" Братислава - "Маккабі" Хайфа - 1:2
  • "Рейнджерс" - "Серветт" - 2:1

Додамо, що переможці пар вийду в раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, а команди, що програли, відправляться в Ліу Європи. 

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті". У минулому сезоні команда Пепа Гвардіоли у фіналі перемогла міланський "Інтер". 

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