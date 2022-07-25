Гільєрмо Варела покинув розташування команди без відома керівництва клубу.

Уругвайський захисник Гільєрмо Варела покинув московське "Динамо", попередньо ніяк його не проінформувавши. Футболіст таємно втік з клубної бази в ніч на 24 липня і полетів з Росії.

Клуб повідомляє, що йому не відомо місцезнаходження Варели, і що з ним не можуть зв'язатися. Раніше Гільєрмо вів переговори з "Динамо" про продовження контракту, який закінчується влітку 2023 року.

Поведінка Варели розцінюється клубом як порушення контрактних обов'язків.

Член ради директорів "Динамо" Сергій Степашин прокоментував ситуацію з втечею Варели.

"Втік він просто, та й все. Перед тренуванням зустрічався з тренером, сказав, що хоче пограти ще протягом року. Відключив телефон і втік",- сказав Степашин.

Нагадаємо, ФІФА дозволила легіонерам команд країни-агресора призупиняти свої контракти в односторонньому порядку і залишати РПЛ. Це сталося після того, як РФ почала повномасштабну війну проти України.

Додамо, що "Динамо" придбало Варелу у данського "Копенгагена" в липні 2021 року за € 1 млн, згідно з даними Transfermarkt. Його контракт з московським клубом розрахований до 30 червня 2023 року.

У минулому сезоні Варела провів 28 матчів за "Динамо" у всіх турнірах, в яких відзначився трьома результативними передачами, отримавши чотири попередження і одну червону картку.

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній футболіст збірної України Іван Ордець також скористався правилом ФІФА і покинув московське "Динамо", перейшовши до клубу німецької Бундесліги.

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