Іван Ордець посилив склад "Бохума" з Бундесліги.

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" і національної збірної України Іван Ордець підписав контракт з "Бохумом".

Про це повідомив офіційний сайт німецького клубу.

Угода з клубом Бундесліги розрахована на один рік. 30-річний футболіст скористався правилом ФІФА і призупинив контракт з московським "Динамо", термін дії якого був розрахований до 2024 року.

За підсумками минулого сезону німецької Бундесліги "Бохум" набрав 42 очки і зайняв 13-е місце в турнірній таблиці чемпіонату.

У російському чемпіонаті Ордець провів три роки своєї кар'єри. З моменту початку війни, уродженець Ближнього Донецької області мовчазно підтримав напад РФ на свою Україну. Крім того, він засвітився на корпоративі з нагоди закінчення сезону, де веселився разом з партнерами.

Іван Ордець: кар'єра

Ордець є вихованцем "Шахтаря". Крім "гірників", в Україні він виступав за "Маріуполь".

Іван Ордець провів 99 поєдинків за "Шахтар", в яких забив чотири голи і зробив три асисти. За "Маріуполь" зіграв 40 матчів і забив три голи.

У складі " инамо" зіграв 67 матчів, в яких забив п'ять голів.

За збірну України Ордець зіграв у 12 матчах, забивши 1 гол. Але після переїзду в Росію захисник перестав викликатися в головну команду країни.

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