Іван Ордець може продовжити кар'єру в швейцарському клубі.

Колишній футболіст збірної України Іван Ордець може покинути московське "Динамо" і перейти в "Базель".

29-річний захисник, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ніяк не відреагував на цю агресію, може скористатися правилом ФІФА про припинення контракту і підписати угоду зі швейцарським клубом на один рік.

Українець вже перебуває в переговорному процесі зі швейцарським "Базелем", повідомляє "Спорт-Експрес".

Чинний контракт Ордеця з московським Динамо розрахований до 2024 року.

Відзначимо, що Іван Ордець перебрався в московську команду після відходу з донецького "Шахтаря" в 2019 році. З моменту початку війни, уродженець Ближнього Донецької області мовчазно підтримав напад РФ на свою Україну. Крім того, він засвітився на корпоративі з нагоди закінчення сезону, де веселився разом з партнерами.

Додамо, що "Базель" завершив минулий чемпіонат Швейцарії на другому місці.

Іван Ордець: кар'єра

Ордець є вихованцем "Шахтаря". Крім "гірників", в Україні він виступав за "Маріуполь".

Іван Ордець провів 99 поєдинків за "Шахтар", в яких забив чотири голи і зробив три асисти. За "Маріуполь" зіграв 40 матчів і забив три голи.

У складі "Динамо" зіграв 67 матчів, в яких забив п'ять голів.

За збірну України Ордець зіграв у 12 матчах, забивши 1 гол. Але після переїзду в Росію захисник перестав викликатися в головну команду країни.

Вас також можуть зацікавити новини: