Іван Ордець вирішив продовжити кар'єру в Росії.

Колишній захисник "Шахтаря" і збірної України Іван Ордець продовжив контракт з московським "Динамо".

Про це повідомляється на сторінці "Динамо" Москва в Instagram.

Ордець підписав новий контракт за схемою "2+1" - до літа 2024 року з опцією продовження ще на сезон.

Футболіст сфотографувався з футболкою "Динамо" в руках.

"Радий залишатися частиною великої родини. Тільки вперед", - прокоментував підписання контракту Ордець на своїй сторінці в соцмережі.

Іван Ордець: кар'єра

Ордець є вихованцем "Шахтаря". Крім "гірників", в Україні він виступав за "Маріуполь".

Влітку 2019 року Ордець перейшов до московського "Динамо" в статусі вільного агента. Критику на свою адресу через цей трансфер він прокоментував словами "Собаки гавкають - караван йде".

Він провів за "Динамо" 64 матчі, в яких забив 5 голів.

За збірну України Ордець зіграв у 12 матчах, забивши 1 гол. Але після переїзду в Росію захисник перестав викликатися в головну команду країни.

Автор: Антон Дудар