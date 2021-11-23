Іван Ордець виступає в Росії з 2019 року / фото instagram.com/fcdynamo
Колишній захисник "Шахтаря" і збірної України Іван Ордець продовжив контракт з московським "Динамо".
Про це повідомляється на сторінці "Динамо" Москва в Instagram.
Ордець підписав новий контракт за схемою "2+1" - до літа 2024 року з опцією продовження ще на сезон.
Футболіст сфотографувався з футболкою "Динамо" в руках.
"Радий залишатися частиною великої родини. Тільки вперед", - прокоментував підписання контракту Ордець на своїй сторінці в соцмережі.
Іван Ордець / фото instagram.com/fcdynamo
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Іван Ордець: кар'єра
- Ордець є вихованцем "Шахтаря". Крім "гірників", в Україні він виступав за "Маріуполь".
- Влітку 2019 року Ордець перейшов до московського "Динамо" в статусі вільного агента. Критику на свою адресу через цей трансфер він прокоментував словами "Собаки гавкають - караван йде".
- Він провів за "Динамо" 64 матчі, в яких забив 5 голів.
- За збірну України Ордець зіграв у 12 матчах, забивши 1 гол. Але після переїзду в Росію захисник перестав викликатися в головну команду країни.