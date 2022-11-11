Головний тренер збірної Іспанії не включив до складу команди Серхіо Рамоса.

Національна збірна Іспанії з футболу оголосила склад на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Головний тренер команди Луїс Енріке вніс до заявки 26 футболістів, повідомляє офіційний сайт Королівської іспанської футбольної федерації.

Варто зазначити, що на мундіалі в Катарі не зіграє легендарний екс-гравець "Реала" і багаторічний лідер "червоної фурії" Серхіо Рамос, який зараз виступає в ПСЖ. 36-річний захисник був у розширеному списку збірної Іспанії, проте до фінальної заявки не потрапив.

Відео дня

Крім того, поза заявкою на ЧС-2022 виявилися основний воротар "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, воротар "Челсі" Кепа Аррісабалага і півзахисник "Ліверпуля" Тіаго Алькантара.

Потрапили в заявку на мундіаль в Катарі юні зірки "Барселони" Педрі, Гаві і Ансу Фаті.

Заявка збірної Іспанії на ЧС-2022

Воротар: Унаї Сімон ("Атлетик" Більбао), Роберт Санчес ("Брайтон"), Давид Райа ("Брентфорд").

Захисник: Дані Карвахаль ("Реал" Мадрид), Сесар Аспілікуета ("Челсі"), Ерік Гарсія ("Барселона"), Уго Гільямон ("Валенсія"), Пау Торрес ("Вільярреал"), Аймерік Ляпорт ("Манчестер Сіті"), Жорді Альба ("Барселона"), Хосе Гайа ("Валенсія").

Півзахисник: Серхіо Бускетс, Педрі, Гаві (всі – "Барселона"), Родрі ("Манчестер Сіті"), Карлос Солер (ПСЖ), Маркос Льоренте, Коке (обидва – "Атлетіко" Мадрид).

Нападник: Ферран Торрес, Ансу Фаті (обидва – "Барселона"), Ніко Вільямс ("Атлетик" Більбао), Єремі Піно ("Вільярреал"), Альваро Мората ("Атлетіко" Мадрид), Марко Асенсіо ("Реал" Мадрид), Пабло Сарабія (ПСЖ), Дані Ольмо (РБ "Лейпциг").

У Катарі підопічні Луїса Енріке на груповому етапі зіграють проти Коста-Ріки, Німеччини та Японії. У стартовому матчі 23 листопада іспанці зустрінуться з Коста-Рікою.

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року. Турнір проводитиметься на восьми стадіонах у п'яти містах. Фінальний матч відбудеться на "Національному стадіоні" в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.

В Україні матчі ЧС-2022 з футболу можна буде подивитися на каналі "Суспільне Спорт" і медіасервісі MEGOGO.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

Раніше свої склади на ЧС-2022 оголосили збірні Бразилії, Німеччини і Франції.

Вас також можуть зацікавити новини: