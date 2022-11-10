Збірна Франції втратила двох півзахисників, які були лідерами команди на переможному ЧС-2018.

Тренерський штаб національної збірної Франції на чолі з Дідьє Дешамом оголосив фінальний список футболістів, які поїдуть до Катару на майбутній чемпіонат світу з футболу.

У заявку Франції, яка є чинним чемпіоном світу, увійшли 25 гравців.

На ЧС-2022 не поїдуть травмовані хавбеки Н'голо Канте і Поль Погба, які були провідними гравцями збірної Франції на турнірі 2018 року. У свою чергу знову виступить на світовій першості володар "Золотого м'яча-2022" Карім Бензема. Також в лінію атаки були викликані Усман Дембеле, Олів'є Жиру, Антуан Грізманн, Кіліан Мбаппе і Крістофер Нкунку.

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Заявка Франції на ЧС-2022

Воротар: Альфонс Ареоля ("Вест Хем", Англія), Уго Льоріс ("Тоттенхем", Англія), Стів Манданда ("Ренн").

Захисник: Люка Ернандес ("Баварія", Німеччина), Тео Ернандес ("Мілан", Італія), Преснель Кімпембе ("ПСЖ"), Ібраїма Конате ("Ліверпуль", Англія), Жюль Кунде ("Барселона", Іспанія), Бенжамен Павар ("Баварія", Німеччина), Вільям Саліба ("Арсенал", Англія), Дайо Упамекано ("Баварія", Німеччина), Рафаель Варан ("Манчестер Юнайтед", Англія).

Півзахисник: Едуардо Камавінга ("Реал", Іспанія), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузі ("Марсель"), Адрієн Рабьо ("Ювентус", Італія), Орельєн Тчуамені ("Реал", Іспанія), Жордан Верету ("Марсель"), Кінгслі Коман ("Баварія", Німеччина), Усман Дембеле ("Барселона", Іспанія).

Нападник: Карім Бензема ("Реал", Іспанія), Олів'є Жиру ("Мілан", Італія), Антуан Грізманн ("Атлетіко", Іспанія), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ"), Крістофер Нкунку ("Лейпциг", Німеччина).

Відзначимо, що ЧС в Катарі стане для французів 16-ю світовою першістю. Франція регулярно входила в розряд фаворитів, тому успіхи у команди значні: дві бронзи (1958, 1986), срібло (2006) і два золота (1998, 2018). Дуже цікаво, що команда Дідьє Дешама покаже на цей раз, якщо врахувати, що в півзахисті не буде лідерів і важливих гравців минулого турніру - Поля Погба і Н'голо Канте.

На ЧС-2022 збірна Франції виступить у групі D. Там вони змагатимуться за путівку до 1/8 фіналу мундіалю з командами Австралії, Данії та Тунісу.

Перший матч на турнірі Франція зіграє 22 листопада проти Австралії.

ЧС-2022: що потрібно знати про турнір

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року. Турнір проводитиметься на восьми стадіонах у п'яти містах. Фінальний матч відбудеться на "Національному стадіоні" в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.

Вперше в історії фінальна частина першості планети з футболу відбудеться на Близькому Сході. Також ЧС-2022 стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в Катарі, де температура повітря влітку досягає позначки понад 40 градусів Цельсія.

Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 кращих команд світу.

В Україні матчі ЧС-2022 з футболу можна буде подивитися на каналі "Суспільне Спорт" і медіасервісі MEGOGO.

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