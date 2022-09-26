Збірна Хорватії виграла групу Ліги націй, в якій грали чемпіони світу.

У неділю, 25 вересня, були зіграні матчі заключного туру групового етапу в елітному дивізіоні Ліги націй УЄФА.

У групі 1 чинні чемпіони світу в черговий раз зганьбилися, програвши третій з шести поєдинків цього розіграшу Ліги націй. При цьому, збірна Франції змогла виграти лише один раз - проти Австрії в п'ятому турі.

У заключному турі французи були розбиті збірною Данії з рахунком 2:0. Голами у складі переможців відзначилися Дольберг і Сков Ольсен.

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Данія - Франція - 2:0

Голи: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39

Данія: Шмейхель, Крістенсен, Крістенсен, Андерсен, Меле, Ділейні (К'єр, 72), Еріксен, Хейб'єрг, Дамсгор (Ліндстрем, 60), Дольберг (Хейлунд, 60), Ольсен (Брейтуейт,72)

Франція: Ареоля, Павар, Упамекано, Бадіашіле, Саліба (Клосс, 46), Менді (Трюффер, 65), Тчуамені, Камавінга (Фофана, 46), Жиру (Нкунку, 65), Грізманн (Коло-Муан, 81), Мбаппе

Попередження: Ділейні, Хейлунд

Огляд матчу:

Переможцем же групи 1 дивізіону А стала національна збірна Хорватії, яка в заключному турі розібралася зі збірною Австрії на виїзді з рахунком 1:3.

Вже на початку зустрічі суперники обмінялися голами - спочатку Лука Модріч вивів гостей вперед, але господарі поля досить швидко відігралися зусиллями Крістофа Баумгартнера. Хорвати зробили результат в середині другої половини зустрічі, двічі забивши за три хвилини - відзначилися Марко Лівая і Деян Ловрен.

Австрія - Хорватія - 1:3

Голи: Баумгартнер, 9 - Модріч, 6, Лівая, 69, Ловрен, 72

Австрія: Лінднер, Тріммель (Лайнер, 63), Пош (Вобер, 64), Данзо, Алаба, Забітцер, Шлягер, Зайвальд, Баумгартнер (Шмід, 82), Грегорич (Онісіво, 82), Арнаутович (Чам, 64)

Хорватія: Лівакович, Станішич, Ловрен, Гвардіол, Барішич (Соса, 63), Модріч, Брозович (Майєр, 18), Ковачіч (Пашалич, 86), Влашич (Крамаріч, 84), Будімір (Лівая, 62), Перішич

Попередження: Забітцер, Пош - Перішич, Ловрен

Огляд матчу:

Ця перемога дозволила збірній Хорватії з 13 очками очолити свою групу, випередивши Данію на один бал, і вийти в плей-офф Ліги націй. Австрія в свою чергу з чотирма пунктами вилетіла в дивізіон В, відставши від Франції на одне очко.

Також визначився переможець і в групі 4 дивізіону А Ліги націй. Тріумфатором цього квартету прогнозовано стала збірна Нідерландів, яка набрала 16 з 18 можливих очок.

У заключному турі Нідерланди обіграли з мінімальним рахунком збірну Бельгії. Єдиний гол у поєдинку забив Вірджіл Ван Дейк.

Нідерланди - Бельгія - 1:0

Гол: Ван Дейк, 73

Нідерланди: Пасвер, Тімбер (Де Врей, 66), Ван Дейк, Аке (Маласія, 46), Думфріс, Бергейс (Гакпо, 31), де Рон, Блінд, Классен (Гравенберх, 90+2), Янссен (Тейлор, 46), Бергвейн

Бельгія: Куртуа, Дебаст, Альдервейрельд, Вертонген, Меньє (Карраско, 46), Онана (Тілеманс, 74), Вітцель, Кастань (Лукебакіо, 82), Азар (Троссард, 64), Батшуаї (де Кетеларе, 46), Де Брюйне

Попередження: Думфріс, Тейлор - Кастань, Карраско

Огляд матчу:

Уельс в рамках заключного туру в групі 4 дивізіону А Ліги націй приймав на своєму полі Польщу.

Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у зустрічі на 58-й хвилині забив Кароль Свідерський з передачі Роберта Левандовскі.

Уельс з одним очком в активі зайняв останнє місце в квартеті і вилетів до Дивізіону B, Польща з сімома балами стала третьою. Виграла групу збірна Нідерландів, набравши 16 пунктів, і зіграє в плей-офф Ліги націй. Друге місце посіла Бельгія з десятьма очками.

Уельс - Польща - 0:1

Гол: Свідерський, 58

Уельс: Хеннессі, Робертс (Сорба, 85), Родон, Кабанго, Норрінгтон-Девіс (Мур, 58), Джеймс, Моррелл, Левітт (Колвілл, 72), Вільямс, Джонсон, Бейл

Польща: Щесни, Беднарек, Глік, Ківьор, Берешинські (Гумні, 90), Крихов'як, Зурковскі (Шиманскі, 84), Залевскі, Зелінські, Левандовскі, Свідерскі (Пентек, 65)

Попередження: Норрінгтон-Девіс, Вільямс, Джонсон, Мур - Крихов'як, Берешинські, Глік

Огляд матчу:

Нагадаємо, збірна України в заключному турі Ліги націй зіграє проти Шотландії. Це буде матч за перше місце в групі 1. Гра запланована на 27 вересня.

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