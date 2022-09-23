Збірна Франції здобула першу перемогу в поточному розіграші Ліги націй, обігравши Австрію.

У четвер, 22 вересня, були зіграні чотири матчі в рамках п'ятого туру групового етапу елітного дивізіону Ліги націй - Ліги А.

Головною подією дня стала перша перемога чинних чемпіоном світу в цьому сезоні Ліги націй - збірної Франції. Підопічні Дешама в рідних стінах обіграли з рахунком 2:0 збірну Австрії.

Рахунок у матчі відкрив на 56-й хвилині Кіліан Мбаппе. А вже через 10 хвилин Олів'є Жиру ударом головою завершив тривалу атаку французів після подачі з правого флангу від Антуана Грізманна.

Відео дня

Франція - Австрія - 2:0

Голи: Мбаппе, 56, Жиру, 65

Огляд матчу:

В іншому матчі групи 1 Ліги А збірна Хорватії вдома здолала Данію з рахунком 2:1.

За хорватів голи забивали Соса і Майєр, а в складі данців приголомшливим голом з дальньої дистанції відзначився Крістіан Еріксен.

Хорватія - Данія - 2:1

Голи: Соса, 49, Майєр, 79 - Еріксен, 77

Огляд матчу:

Збірна Хорватії з 10 балами йде на першому місці в групі 1, Данія з 9 балами - друга. Франція набрала всього п'ять очок і займає третє місце, а Австрія з 4 очками - остання в квартеті.

У заключному турі Франція в гостях зіграє проти Данії, а Хорватія на виїзді поміряється силами з Австрією.

У групі 4 Ліги А збірна Бельгії на своєму полі здобула перемогу над Уельсом з рахунком 2:1.

На 11-й хвилині рахунок у матчі відкрив Кевін Де Брюйне. На 38-й хвилині Міші Батшуайї подвоїв перевагу господарів. На 50-й хвилині Кіффер Мур відіграв один м'яч. Однак повністю переломити хід зустрічі валлійцям не вдалося.

Бельгія - Уельс - 2:1

Голи: Де Брюйне, 10, Батшуайї, 37 – Мур, 50

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи збірна Нідерландів на виїзді розібралася з національною командою Польщі з рахунком 2:0.

На 13-й хвилині коді Гакпо відкрив рахунок у матчі. Йому асистував Дензел Думфріс. А крапку в матчі на 60-й хвилині поставив Стівен Бергвейн. В якості асистента йому виступив Вінсент Янссен.

Польща - Нідерланди - 0:2

Голи: Гакпо, 13, Бергвейн, 60

Огляд матчу:

Збірна Бельгії набрала 10 очок і піднялася на друге місце в турнірній таблиці. Команда Уельсу з одним очком займає останнє місце в турнірній таблиці групи 4. Перше місце в групі 4 у Нідерландів - 13 балів, Польща йде третьою з 4 очками.

У наступному турі збірна Бельгії зіграє з Нідерландами, Уельс прийматиме Польщу.

Вас також можуть зацікавити новини: