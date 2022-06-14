Збірна Франції знову програла в рамках Ліги націй.

У понеділок, 13 червня, були зіграні ряд поєдинків у рамках четвертого туру Ліги націй УЄФА сезону-2022/2024.

Збірна Франції, яка була одним з головних фаворитів цього турніру, знову осоромилася. На своєму полі чинні чемпіони світу програли збірній Хорватії. Єдиний і переможний гол у цій грі забив хавбек мадридського "Реала" Лука Модріч на 5-й хвилині зустрічі.

На старті турніру Франція зазнала поразки від Данії (1:2), а потім двічі зіграла внічию - з Хорватією (1:1) і Австрією (1:1). Таким чином, підопічні Дешама вже втратили шанси на захист титулу у фіналі турніру. При цьому у разі поразки від Австрії в наступному турі Франція вилетить на дивізіон нижче - в Лігу B.

Франція - Хорватія - 0:1

Гол: Модріч, 5 пен

Франція: Меньян, Кунде (Павар, 46), Кімпембе, Конате, Дінь, Рабьо, Камара (Тчуамені, 46), Гендузі (Грізманн, 80), Нкунку (Коман, 73), Бензема, Мбаппе

Хорватія: Івушич, Станішич, Ерліч, Шутало, Юрановіч, Модріч, Ковачіч (Сучіч, 90), Брозовіч, Пашаліч (Маєр, 65), Брекало (Влашич, 73), Будімір (Крамаріч, 73)

Попередження: Гендузі (18), Брозовіч (50), Павар (62), Рабьо (67)

Огляд матчу:

Данія - Австрія - 2:0

Голи: Вінд, 21, Ольсен, 37

Данія: Шмейхель, Крістенсен, Бойлесен, Крістенсен, Андерсен (Нельссон, 63), Меле (Ларсен, 49), Хейбьєрг, Йєнсен (Еріксен, 76), Корнеліус (Брейтуейт, 46), Вінд, Ольсен (Біллінг, 46)

Австрія: Лінднер, Триммель, Траунер, Данза, Віммер (Онісіво, 46), Лазаро (Лайнер, 46), Забітцер, Шлагер (Лаймер, 46), Зайвальд, Вайманн (Грегоріч, 65), Калайджич (Арнаутовіч, 66)

Попередження: Вінд (26), Віммер (42), Данзо (52)

Огляд матчу:

Збірна Данії набрала дев'ять очок і займає перше місце в турнірній таблиці групи 1, Хорватія (7) - друга, Австрія (4) - третя. Замикає квартет Франція (2).

В Лізі В пройшла зустріч команд групи 2 - збірних Ісландії та Ізраїлю. Гра завершилася результативною нічиєю з рахунком 2:2.

Ісландія - Ізраїль - 2:2

Голи: Торстейнссон, 9, Хельгасон, 60 - Гретарссон, 35 (автогол), Перец, 67

Збірна Ізраїлю очолює групу, маючи в активі п'ять очок. Ісландія (3) - друга, Албанія (1) - третя.

В Лізі З проходили матчі групи 3: Казахстан - Словаччина та Азербайджан - Білорусь.

Казахстанська збірна обіграла Словаччину з рахунком 2:1, А Білорусь зазнала поразки в грі з Азербайджаном (0:2).

Казахстан - Словаччина - 2:1

Голи: Вороговский, 18, Астанов, 39 – Беро, 51

Видалення: Дуда, 87 (Словаччина)

Азербайджан - Білорусь - 2:0

Голи: Емрелі, 76, Шейдаєв, 90+3

Лідером групи є Казахстан, який набрав 10 очок. Словаччина (6) - друга, Азербайджан (4) - на третьому місці. Четверте місце займає Білорусь (2).

Чинним переможцем Ліги націй є збірна Франції. Першим переможцем турніру, заснованого в 2018 році, стала національна команда Португалії.

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