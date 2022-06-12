Збірна Німеччини несподівано втратила очки в грі з Угорщиною.

У суботу, 11 червня, були зіграні ряд матчів у рамках групового туру Ліги націй УЄФА.

Головною перемогою цього ігрового дня став тріумф національної збірної України в поєдинку проти Вірменії. Наші футболісти здобули розгромну перемогу і вийшли на перше місце в своїй групі.

Серед інших результатів ігрового дня варто виділити ще один матч з групи збірної України - збірна Ірландії на своєму полі сенсаційно розгромила збірну Шотландії з рахунком 3:0.

В елітному дивізіоні Ліги націй також трапилася невелика сенсація - збірна Угорщини на своєму полі зуміла відібрати очки у німців.

Ліга націй, 3 тур. Результати матчів 11 червня

Дивізіон А, група 3

Англія - Італія - 0:0

Англія: Рамсдейл, Джеймс, Магуайр, Томорі (Гуехі, 88), Тріппьєр, Райс (Боуен, 65), Уорд-Праус, Стерлінг (Сака, 79), Гріліш, Маунт (Філліпс, 65), Абрахам (Кейн, 65)

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Гатті, Ачербі, Дімарко (Флоренці, 87), Локателлі (Гнонто, 65), Фраттесі, Тоналі, Пессіна (Крістанте, 87), Пеллегріні (Еспозіто, 65), Скамакка (Распадорі, 76)

Огляд матчу:

Угорщина - Німеччина - 1:1

Голи: З. Надь, 6 - Хофманн, 9

Угорщина: Гулачі, Ланг, Фіола, Орбан, Салаї (Адам, 69), З. Надь (Него, 70), А. Надь, Стайлс, Саллаї, Собослаї, Шалаї (Газдаг, 76)

Німеччина: Нойер, Хофманн, Керер, Зюле, Шлоттербек, Раум, Горецка (Гюндоган, 69), Кімміх, Хаверц (Адейємі, 85), Мусіала (Брандт, 78), Вернер (Мюллер, 78)

Огляд матчу:

Лідирує в цій групі збірна Італії з 5 набраними очками, на другій позиції йде Угорщина - 4 очки. Німеччина з 3 балами йде на третій позиції, Англія - остання з 2 очками.

Дивізіон А, група 4

Нідерланди - Польща - 2:2

Голи: Классен, 51, Дюмфріс, 54 - Кеш, 18, Зелінські, 49

Уельс - Бельгія - 1:1

Голи: Джонсон, 86 - Тілеманс, 51

Після трьох зіграних турів лідирує в цій групі збірна Нідерландів, в активі якої 7 очок. На другій і третій позиціях розташувалися збірні Бельгії та Польщі - по 4 бали. Уельс з 1 очком занмает останнє місце в квартеті.

Дивізіон В, група 1

Україна - Вірменія - 3:0

Голи: Малиновський, 61, Караваєв, 77, Миколенко, 84

Україна: П'ятов, Зінченко (Миколенко, 78), Матвієнко, Забарний, Караваєв, Шапаренко (Піхальонок, 70), Сидорчук (Ігнатенко, 85), Малиновський, Мудрик (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 70), Циганков

Вірменія: Юрченко, С. Мкртчян, Мкоян, Восканян, Монрой, Барсегян (Арутюнян, 66), Дашян (Малакян, 80), Уго, К. Оганесян, Байрамян (Бічахчян, 55), Бабаян (Адамян, 55)

Огляд матчу:

Ірландія - Шотландія - 3:0

Голи: Брауні, 20, Перротт, 28, Обафемі, 51

Ірландія: Келлехер, Брауні, Коллінс, Даффі, Іган, Макклін, Каллен, Найт (Хоріхейн, 72), Молумбі (Хендрік, 84), Перротт (Робінсон, 85), Обафемі (Хоган, 56)

Шотландія: Гордон, Ралстон, Хендрі (Гілмор, 46), Ханлі, Маккенна (Соттар, 74), Робертсон, Макгрегор, Мактоминей, Макгінн (Армстронг, 59), Крісті (Браун, 59), Адамс (Стюарт, 59)

Огляд матчу:

Збірна України йде на першому місці в цій групі, маючи в своєму активі 6 очок після двох матчів. На другій позиції йде Ірландія, у якої три зіграних гри і 3 зароблених очки. З 3 балами після двох зіграних матчів на третій позиції распологается збірна Шотландії. На останній сходинці Вірменія, у якої також три очки в активі після трьох зіграних ігор.

Дивізіон В, група 4

Чорногорія - Боснія і Герцеговина - 1:1

Голи: Марушіч, 77 - Менало, 62

Румунія - Фінляндія - 1:0

Гол: Банчу, 30

Боснія і Герцеговина з п'ятьма набраними очками після трьох турів йде на першій сходинці в цій групі. Фінляндія і Чорногорія заробили по 4 бали і займають друге і третє місця відповідно. Румунія з 3 балами йде на останньому місці.

Дивізіон З, група 1

Фарерські острови - Литва - 2:1

Голи: Давідсен, 20, Андреасен, 45 – Чорних, 6

Люксембург - Туреччина - 0:2

Голи: Чалханоглу, 37, Дурсун, 76

Туреччина впевнено лідирує у своїй групі, маючи 9 набраних очок після трьох турів. На другій позиції йде Люксембург з 5 балами, Фарерські острови - на третьому рядку з 3 очками. Литва займає останнє місце з 0 очок.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є національна збірна Франції. Першим переможцем турніру, заснованого в 2018 році, стала команда Португалії.

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