Олександр Петраков викликав до збірної Вірменії чотирьох представників чемпіонату Росії.

Легендарний у минулому футболіст і колишній тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо прокоментував ситуацію навколо наставника збірної Вірменії Олександра Петракова, який запросив до розташування національної команди чотирьох представників чемпіонату Росії.

До того ж, один із запрошених Петраковим гравців, а саме Наїр Тікнізян, має російське громадянство і грав за молодіжні збірні країни-терориста.

"Я проти того, щоб викликати таких футболістів. Вважаю, що з російськими футболістами, як і з усіма їх жителями, слід припинити будь-які відносини.

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Як можна після цих звірств мати з ними щось спільне? Якщо він це зробив, Я не знаю з яких міркувань. Справжній українець би цього не зробив", - наводить слова Йожефа Сабо Fanday.

Нагадаємо, у серпні 2021-го року Олександр Петраков очолив збірну України. Його контракт з національною командою закінчився в грудні 2022 року і УАФ прийняла рішення не продовжувати угоду. Після цього 65-річний спеціаліст очолив збірну Вірменії.

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