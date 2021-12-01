Завершився перенесений матч 1/8 фіналу Кубка України.

У середу, 1 грудня, був зіграний перенесений поєдинок 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Черкаський ЛНЗ грав проти "Дніпра-1".

Поєдинок завершився впевненою перемогою представника УПЛ з рахунком 2:0. Голами у складі дніпрян відзначилися Олександр Піхальонок на 18-й хвилині та Ігор Когут на 53-й хвилині зустрічі.

ЛНЗ - "Дніпро-1" - 0:2

Голи: Піхальонок, 18, Когут, 53.

ЛНЗ: Попович, Лопирьонок, Норенков, Сафонов (Волков, 76), Тарасенко, Долинський (Куксенко, 63), Євдокимов, Насонов (Бурлін, 63), Тищенко, Галенко, Войцеховський

"Дніпро-1": Юрчук, Адамюк, Логінов, Лучкевич, Батагов (Дубінчак, 58), Ді Франко, Когут (Ярмолюк, 64), Піхальонок (Ігнатенко, 58), Чуже (Кравченко, 79), Білл, Русин

Попередження: Сафонов, Лопирьонок.

Огляд матчу:

Нагадаємо, матч ЛНЗ - "Дніпро-1" був перенесений через спалах коронавірусу в клубі з Черкас.

Кубок України: результати 1/8 фіналу

"Олександрія" обіграла "Металіст 1925" з рахунком 5:2.

"Ворскла" без особливих проблем здолала "Верес".

"Динамо" мінімально обіграло "Маріуполь".

"Шахтар" з рахунком 3:0 розгромив "Чорноморець".

"Львів" і "Альянс" визначили переможця в серії пенальті.

"Зоря" перемогла "Рух" завдяки двом голам в овертаймі.

Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.

Автор: Володимир Медяник