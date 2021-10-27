Кияни успішно розпочали захист трофея.

Київське "Динамо" стало ще одним чвертьфіналом Кубка України з футболу. Підопічні Мірчі Луческу перемогли в Маріуполі. Матч пройшов за порожніх трибун.

Вже на 16-й хвилині Беньямін Вербич вивів "Динамо" вперед після подачі з кутового. Другий гол кияни також провели зі стандарту - тепер відзначився Артем Шабанов.

Під кінець матчу господарям вдалося відквитати один м'яч - "Маріуполь" забив своїм першим і останнім ударом у площину в цьому матчі.

"Маріуполь" - "Динамо" - 1:2

Голи: Очеретько, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33

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"Маріуполь": Турбаєвський, Драмбаев, Удод, Петерман, Холод (Стасюк, 46), Мішньов, Чех (Спіровски, 70), Топалов (Шостак, 58), Очеретько, Кащук (Никитишин, 81), Вьюнник (Меліченко, 81)

"Динамо": Бойко, Караваєв, Шабанов, Забарний, Тимчик, Шапаренко (Шепелєв, 46), Сидорчук (Кендзьора, 77), Вербич, Леднєв (Гармаш, 68), Антюх (Вітіньо, 68), Шкурін (Рамірес, 46)

Відео голів

Кубок України: результати 1/8 фіналу

На стадії 1/8 фіналу зіграно вже три матчі.

26 жовтня "Олександрія" обіграла "Металіст 1925" з рахунком 5:2.

27 жовтня "Ворскла" без особливих проблем здолала "Верес".

Матч цієї стадії ЛНЗ - "Дніпро-1" був перенесений на листопад-грудень через спалах коронавірусу у господарів.

Автор: Антон Дудар