Через погану ситуацію з COVID-19 вболівальники не зможуть подивитися футбол.

У середу, 27 жовтня, в рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу "Маріуполь" гратиме проти київського "Динамо". Гра пройде на стадіоні імені В.С. Бойка.

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Маріуполь", цей матч пройде без глядачів.

Читайте такожПавелко не брав участі: стали відомі подробиці примирення Петракова і МалиновськогоНа такий крок організатори поєдинку пішли у зв'язку з тим, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила на території Донецької області "червоний" рівень небезпеки поширення COVID-19.

Відзначається, що на трибуни пустять тільки журналістів, які мають сертифікат про вакцинацію або довідку про негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до матчу.

Нагадаємо, в матчі 12-го туру української Прем'єр ліги "Динамо" в рідних стінах впевнено обіграло "Дніпро-1" (2:0), ФК "Маріуполь" програв у гостях "Вересу" (0:2).

"Динамо": результати в сезоні

У чемпіонаті України "Динамо" лідирує після 12 турів. Кияни заробили 32 бали і на 3 очки випереджають "Шахтар".

ФК "Маріуполь" йде на останньому місці в турнірній таблиці УПЛ з 4 очками після 12-ти турів.

У Лізі чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з "Бенфікою" (0:0), розгромно програло "Баварії" (0:5), а також мінімально поступилися "Барселоні" (0:1). У своїй групі кияни займають останнє місце.

У матчі за Суперкубок України-2021 "Динамо" програло "Шахтарю" з рахунком 0:3.

Автор: Володимир Медяник