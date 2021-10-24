Київське "Динамо" в рамках 12-го туру Української Прем'єр-Ліги приймало "Дніпро-1". Кияни здобули перемогу, двічі вразивши ворота суперника після перерви.
Віктор Циганков красивим ударом забив дев'ятий гол у поточному чемпіонаті та продовжує лідирувати в гонці бомбардирів УПЛ, а Денис Гармаш відзначився вшосте.
Таким чином, "Динамо" набрало 32 очки і зберегло 3 очки переваги над "Шахтарем" в чемпіонській гонці. У "Дніпра-1" - 22 очки і четверта позиція.
"Динамо" - "Дніпро-1" - 2:0
Голи: Циганков, 50, Гармаш, 70
"Динамо": Бущан, Тимчик, Забарний, Кендзьора, Миколенко (Караваєв, 76), Андрієвський (Сидорчук, 46), Шепелєв (Шапаренко, 46), Циганков, Буяльський, Вітіньо (Де Пена, 46), Рамірес (Гармаш, 67)
"Дніпро-1": Кожокару, Лучкевич (Адамюк, 72), Логінов (Чуже, 82), Сваток, Нельсон, Гуцуляк, Джурасек (Білл, 82), Ігнатенко, Піхальонок, Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик
Попередження: Андрієвський - Ігнатенко, Логінов
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УПЛ: 12-й тур
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