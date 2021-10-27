Верес та Ворскла визначили ще одного чвертьфіналіста Кубку України з футболу (відео)

Полтавський клуб впевнено обіграв "Верес".

На стадії 1/8 фіналу Кубка України з футболу "Верес" зустрічався з "Ворсклою". Команда Юрія Максимова здолала рівненський клуб. "Верес" - "Ворскла" - 1:3 Голи: Сергійчук, 90+4 (з пенальті) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 84 "Верес": Кичак, Немчанінов, Гончаренко, Махньов, Шестаков (Солдат, 73), Петько, Полюлях (Панасенко, 63), Гегедош, Пасіч, Сергійчук, Дахновський "Ворскла": Різник, Якубу (Кушніренко, 72), Яворський, Тамм, Пердута, Кане (Амількар, 86), Челядін, Тілль (Кравчук, 89), Пешич, Степанюк (Павлюк, 86), Рангел Вилучення: Дахновський, 71 Відео огляд матчу Кубок України: 1/8 фіналу Матчі 1/8 фіналу проходять з 26 по 28 жовтня.

Першою путівку до чвертьфіналу здобула "Олександрія", яка забила 5 голів "Металісту 1925". Автор: Артем Будрін

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