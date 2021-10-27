Верес - Ворскла / фото УПЛ

На стадії 1/8 фіналу Кубка України з футболу "Верес" зустрічався з "Ворсклою". Команда Юрія Максимова здолала рівненський клуб.

"Верес" - "Ворскла" - 1:3

Голи: Сергійчук, 90+4 (з пенальті) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 84

"Верес": Кичак, Немчанінов, Гончаренко, Махньов, Шестаков (Солдат, 73), Петько, Полюлях (Панасенко, 63), Гегедош, Пасіч, Сергійчук, Дахновський

"Ворскла": Різник, Якубу (Кушніренко, 72), Яворський, Тамм, Пердута, Кане (Амількар, 86), Челядін, Тілль (Кравчук, 89), Пешич, Степанюк (Павлюк, 86), Рангел

Вилучення: Дахновський, 71

Відео огляд матчу

Кубок України: 1/8 фіналу

Автор: Артем Будрін