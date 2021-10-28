Луганська "Зоря" стала ще одним чвертьфіналістом Кубка України з футболу.
У матчі 1/8 фіналу "Зоря" на виїзді обіграла "Рух". Доля путівки в наступний етап вирішилася в овертаймі.
Дублем у додатковий час у "Зорі" відзначився іранський нападник Шахаб Захеді - він забив по голу в кожному з екстра-таймів.
"Рух" - "Зоря" - 0:2
Голи: Шахаб, 100, 110
"Рух": Бандура, Гагун, Білий, Стаменкович, Лях, Кухарук, Карасюк (Мартинюк, 57), Притула (Таллес, 46), Рунич (Альваренга, 57), Кондраков (Сич, 78), Кузик (Мисик, 67)
"Зоря": Мацапура, Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський, Гільєрме (Шахаб, 62), Цвек, Нагнійний, Крістіан (Алефіренко, 83), Фрімпонг (Жуніньо, 91), Булеца (Алібеков, 113)
Відео голів
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Кубок України: результати 1/8 фіналу
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