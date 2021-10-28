До наступного етапу турніру луганчан вивів Іранський нападник.

Луганська "Зоря" стала ще одним чвертьфіналістом Кубка України з футболу.

У матчі 1/8 фіналу "Зоря" на виїзді обіграла "Рух". Доля путівки в наступний етап вирішилася в овертаймі.

Дублем у додатковий час у "Зорі" відзначився іранський нападник Шахаб Захеді - він забив по голу в кожному з екстра-таймів.

"Рух" - "Зоря" - 0:2

Голи: Шахаб, 100, 110

"Рух": Бандура, Гагун, Білий, Стаменкович, Лях, Кухарук, Карасюк (Мартинюк, 57), Притула (Таллес, 46), Рунич (Альваренга, 57), Кондраков (Сич, 78), Кузик (Мисик, 67)

"Зоря": Мацапура, Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський, Гільєрме (Шахаб, 62), Цвек, Нагнійний, Крістіан (Алефіренко, 83), Фрімпонг (Жуніньо, 91), Булеца (Алібеков, 113)

Відео голів

Кубок України: результати 1/8 фіналу

На стадії 1/8 фіналу зіграно вже шість матчів.

26 жовтня "Олександрія" обіграла "Металіст 1925" з рахунком 5:2.

27 жовтня "Ворскла" без особливих проблем здолала "Верес".

27 жовтня "Динамо" мінімально обіграло "Маріуполь".

"Шахтар" з рахунком 3:0 розгромив "Чорноморець".

"Львів" і "Альянс" визначили переможця в серії пенальті.

Матч цієї стадії ЛНЗ - "Дніпро-1" був перенесений на листопад-грудень через спалах коронавірусу у господарів.

Автор: Антон Дудар