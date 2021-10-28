28 жовтня відбувся ще один матч 1/8 фіналу Кубка України, в якому "Львів" здолав "Альянс".
В основний час матчу команди обмінялися голами, додатковий переможця не виявив, а в серії пенальті точнішими були гості.
"Альянс" - ПФК "Львів" - 1:1 (2:3 по пенальті)
Голи: Карноза, 19 - Бусько, 13
"Альянс": Важинський, Пісний (Осадчий, 77), Герт, Пікуль, Неплях, Шарай (Бойко, 76), Ярошенко (Шмигельський, 63), Агапов, Карноза (Лучик, 63), Лебеденко, Загінайлов (Сидоренко, 83)
"Львів": Ільющенков, Бусько (Сорокін, 78), Лека, Брікнер, Зозуля, Довгий, Політило, Якимець (Крушинський, 113), Альваро (Ременяк, 46), Нич (Шина, 71), Ернест (Семенів, 55)
Телеканали "Футбол 1,2,3" опублікували відео серії пенальті, а також відеоогляд матчу.
Відео серії пенальті
Відеоогляд матчу
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Кубок України: результати 1/8 фіналу
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- 26 жовтня "Олександрія" обіграла "Металіст 1925" з рахунком 5:2.
- 27 жовтня "Ворскла" без особливих проблем здолала "Верес".
- 27 жовтня "Динамо" мінімально обіграло "Маріуполь".
- "Шахтар" з рахунком 3:0 розгромив "Чорноморець".
- Матч цієї стадії ЛНЗ - "Дніпро-1" був перенесений на листопад-грудень через спалах коронавірусу у господарів.