"Львів" тільки по пенальті зумів здолати представника Першої ліги.

28 жовтня відбувся ще один матч 1/8 фіналу Кубка України, в якому "Львів" здолав "Альянс".

В основний час матчу команди обмінялися голами, додатковий переможця не виявив, а в серії пенальті точнішими були гості.

"Альянс" - ПФК "Львів" - 1:1 (2:3 по пенальті)

Голи: Карноза, 19 - Бусько, 13

"Альянс": Важинський, Пісний (Осадчий, 77), Герт, Пікуль, Неплях, Шарай (Бойко, 76), Ярошенко (Шмигельський, 63), Агапов, Карноза (Лучик, 63), Лебеденко, Загінайлов (Сидоренко, 83)

"Львів": Ільющенков, Бусько (Сорокін, 78), Лека, Брікнер, Зозуля, Довгий, Політило, Якимець (Крушинський, 113), Альваро (Ременяк, 46), Нич (Шина, 71), Ернест (Семенів, 55)

Телеканали "Футбол 1,2,3" опублікували відео серії пенальті, а також відеоогляд матчу.

Відео серії пенальті

Відеоогляд матчу

Читайте такожШахтар розгромив Чорноморець на шляху до 1/4 фіналу Кубка України (відео)

Кубок України: результати 1/8 фіналу

На стадії 1/8 фіналу зіграно вже шість матчів.

26 жовтня "Олександрія" обіграла "Металіст 1925" з рахунком 5:2.

27 жовтня "Ворскла" без особливих проблем здолала "Верес".

27 жовтня "Динамо" мінімально обіграло "Маріуполь".

"Шахтар" з рахунком 3:0 розгромив "Чорноморець".

Матч цієї стадії ЛНЗ - "Дніпро-1" був перенесений на листопад-грудень через спалах коронавірусу у господарів.

Автор: Антон Дудар