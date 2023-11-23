Александер Чеферін знову відкрито симпатизує супернику збірної України.

Президент УЄФА Александер Чеферін під час відвідування поєдинку кваліфікації Євро-2024 між командами Сербії та Болгарії (2:2) поділився своєю думкою про перспективи балканських збірних, в тому числі і команди Боснії і Герцеговини, яка за результатами жеребкування стала суперником України в плей-офф відбору на першість континенту.

Функціонер зазначив, що хотів би бачити збірну Боснії і Герцеговини серед учасників чемпіонату Європи.

"Я дуже радий бачити таку хорошу інфраструктуру і перебувати в цій частині Сербії, де я ніколи раніше не був. Я не бачив багато, крім літака та машини, але дуже радий, що ми приїхали. Я радий, що ці частини Сербії отримують належну інфраструктуру.

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Я радий, що три збірних з регіону близькі до виходу на чемпіонат Європи: Сербія, Хорватія і Словенії. Я б хотів, щоб Боснія і Герцеговина і Північна Македонія також пройшли кваліфікацію, але у них немає шансів. Боснія і Герцеговина виступатимуть в плей-офф, але так, як вони грають... Звичайно, я хотів би, щоб якомога більше збірних з регіону вийшли на чемпіонат Європи", - наводить слова Чеферіна Sarajevo Times.

Додамо, що за місяць до вирішального поєдинку відбору на Євро-2024 з футболу між збірними України та Італії президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що "Італія повинна пройти кваліфікацію Євро-2024, інакше була б катастрофа".

Матч Україна - Італія завершився внічию з рахунком 0:0 і цей результат дозволив "Скуадрі Адзуррі" отримати пряму путівку на Євро-2024. Україна ж потрапила в стикові матчі.

Варто відзначити, що в компенсований час матчу Україна - Італія арбітри не поставили у ворота італійців чистий пенальті за порушення правил проти Михайла Мудрика.

Цей епізод викликав викликав великий резонанс. Переважна більшість футбольної громадськості вважає, що суддя зобов'язаний був ставити пенальті в моменті з падінням Мудрика. Зокрема, капітан збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма сказав після гри, що "пенальті можна було ставити". А президент чемпіона Серії А "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що "Італія пограбувала Україну".

Епізод з падінням Мудрика також прокоментував колишній тренер збірної України Йожеф Сабо. Він зазначив, що на рішення арбітра в цьому моменті могли вплинути слова Александера Чеферіна, що Італія повинна потрапити на Євро. Фахівець закликав президента УЄФА подати у відставку.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини в півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024 21 березня 2024 року. Гра проходитиме на стадіоні боснійців.

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