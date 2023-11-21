Джанлуїджі Доннарумма вважає, що суддя міг ставити пенальті в моменті з падінням Михайла Мудрика.

Збірна Італії зіграла внічию проти України у заключному турі відбору на Євро-2024 з футболу.

У кінцівці цієї гри захисник "Скудри Адзурри" збив у власному штрафному Михайла Мудрика, проте суддя матчу Хесус Хіль Мансано не наважився поставити пенальті в цьому епізоді.

Після гри капітан збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма прокоментував рішення арбітра не призначати пенальті на останніх хвилинах поєдинку. Воротар сказав, що він подивився повтор цього моменту і вважає, що там був фол.

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"На полі я не дуже зрозумів, що там сталося. Після матчу я подивився повтор, і, на мою думку, пенальті можна було ставити. Але добре, що вийшло так, як вийшло. Зараз ми не думаємо про це, ми думаємо про святкування і насолоджуємося важкою нічиєю проти великої команди", - наводить слова Доннарумми Football Italia.

Нагадаємо, матч Україна - Італія закінчився з рахунком 0:0. Цей результат дозволив "Скуадрі Адзуррі" завоювати путівку на Євро-2024 з футболу.

За підсумками відбіркового турніру збірна України набрала 14 очок і посіла третє місце в турнірній таблиці групи С, поступившись Італії за додатковими показниками. Перше місце в групі посіла Англія, в активі якої 20 балів. Північна Македонія набрала 8 очок і фінішувала четвертою. Останнє місце посіла Мальта - 0 очок.

Збірна України все ще зберігає шанс потрапити на чемпіонат Європи через плей-офф Ліги націй, матчі якого відбудуться навесні наступного року.

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