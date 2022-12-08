Хорватія побореться за право зіграти в півфіналі ЧС-2022 з п'ятиразовими чемпіонами світу.

У п'ятницю, 9 грудня, в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу відбудеться поєдинок національних збірних Хорватії та Бразилії.

Зустріч команд пройде на стадіоні "Ед'юкейшн Сіті" в місті Ер-Райян.

Збірна Бразилії на шляху до 1/4 фіналу ЧС-2022 перемогла Сербію (2:0) та Швейцарію (1:0), а в останньому турі групового турніру мінімально програла національній команді Камеруну (0:1).

Відео дня

В 1/8 фіналу "селесао" розгромили збірну Південної Кореї з рахунком 4:1.

Національна команда Хорватії на стадії групового етапу ЧС-2022 грала в групі F з командами Бельгії, Марокко та Канади. Хорвати набрали 5 очок, зігравши внічию з марокканцями (0:0) і бельгійцями (0:0) і перемогли Канаду (4:1).

В 1/8 фіналу хорвати здолали національну збірну Японії. В основний час команди зіграли внічию - 1:1, а в серії пенальті Хорватія здобула перемогу з рахунком 3:1.

Хорватія - Бразилія: прогноз

Збірна Бразилії цілком очікувано є фаворитом цього протистояння. На перемогу підопічних Тіте в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,37. Коефіцієнт на нічию - 5,10. Імовірність успіху збірної Хорватії в основний час оцінюється коефіцієнтом 10,00.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,14. Гол Бразилії оцінюється в 1,11, а на те, що відзначиться збірна Хорватії, можна поставити з коефіцієнтом 1,93.

Букмекери вважають, що зустріч Хорватії та Бразилії, найімовірніше, завершиться з рахунком 2:0 на користь представника Південної Америки, коефіцієнт на даний результат - 6,10.

На прохід "селесао" в 1/2 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,16. Підсумковий тріумф Хорватії оцінюється коефіцієнтом 5,70.

Хорватія - Бразилія: трансляція

В Україні матч 1/4 фіналу ЧС-2022 між національними командами Хорватії та Бразилії в прямому ефірі покаже відеосервіс MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Додамо, що в 1/2 фіналу ЧС-2022 переможець пари Хорватія - Бразилія гратиме проти найсильнішого у протистоянні Нідерланди - Аргентина. Ці команди свій матч 1/4 фіналу проведуть також 9 грудня, але о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

Вас також можуть зацікавити новини: