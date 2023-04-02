Всі три голи Артем Довбик забив у другому таймі.

У неділю, 2 квітня, відбувся поєдинок 19-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Металіст 1925" протистояв "Дніпру-1".

Зустріч проходила на стадіні "Колос" у Ковалівці і завершилася перемогою команди Олександра Кучера з рахунком 3:0.

У першій половині матчу команди не забивали голів. Рахунок у грі був відкритий на 71-й хвилині - з передачі Піхальонка відзначився Артем Довбик. На 78-й і 81-й хвилинах форвард "Дніпра-1" реалізував два пенальті і оформив хет-трик у цій грі, встановивши фінальний рахунок на табло - 3:0.

"Металіст 1925" - "Дніпро-1" - 0:3

Голи: Довбик, 71, 78, пен, 82, пен

"Металіст 1925": Мозіль (Потімков, 90), Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень, Мартинюк, Русин, Габі, Вачіберадзе (Дмитренко, 58), Бичек (Кравченко, 90), Ременюк (Чірук, 58)

"Дніпро-1": Рибак, Каплієнко (Хайнер, 68), Гомес, Сарапій, Пасіч (Матарріта, 68), Бланко (Когут, 61), Бабенко, Рубчинський (Назаренко, 61), Піхальонок, Гуцуляк, Пеглоу (Довбик, 27)

Огляд матчу:

Завдяки перемозі в цій зустрічі "Дніпро-1" набрав 42 очки і зберіг за собою другу позицію в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст 1925" з 21 очком в активі займає 9-у позицію.

У наступному турі чемпіонату України "Дніпро-1" зустрінеться зі "Львовом", а "Металіст 1925" поміряється силами з "Колосом". Обидва поєдинки відбудуться 9 квітня.

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