Колишній тренер "Реала" найімовірніше стане на чолі паризького гранда.

Останнім часом ходить багато чуток про тренерські перестановки в топових європейських клубах. Найбільш обговорювані - "Манчестер Юнайтед" і ПСЖ.

"Манчестер Юнайтед" днями відправив у відставку свого головного тренера Уле-Гуннара Сульшера, що стало, мабуть, найгучнішою тренерською відставкою цього сезону в АЛП і Європі. Дане рішення керівництва "червоних дияволів" породило масу чуток про те, хто ж стане біля керма "МЮ" після відходу норвезького фахівця.

Називали в ЗМІ багато імен, серед яких аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно, який нині працює в ПСЖ. У разі відходу аргентинця в "МЮ", без головного тренера залишиться ПСЖ і навряд-чи парижани погодилися б відпустити свого наставника в англійський клуб.

Але схоже, що все в цій ситуації вже вирішилося.

Стало відомо, що ПСЖ вже погодив контракт з Зінедіном Зіданом з приводу посади головного тренера.

Про це заявив брат власника ПСЖ Таміма бін Хамада Аль-Тані.

"Угода залагоджена. Незабаром про це оголосять офіційно. Ласкаво просимо, Зізу", - зазначив Тамім.

У разі, якщо призначення Зідана буде підтверджено офіційно, Почеттіно стане доступний для "Манчестер Юнайтед" і з імовірністю 99% очолить англійський клуб.

Відзначимо, що раніше Зідан відмовився від роботи в "Манчестері Юнайтед".

48-річний фахівець очолював "Реал" двічі. У перший раз з 2016 по 2018 рік "Зізу" тричі поспіль переміг у Лізі чемпіонів, а також взяв Ла Лігу в сезоні 2016/17.

В кінці сезону 2017/18 Зідан покинув "Реал", але після невдач його спадкоємців Хулена Лопетегі і Сантьяго Соларі, Перес і Зідан знову домовилися про співпрацю. Зінедін вдруге повернувся в березні 2019 року.

Під час другої каденції француз привів команду до чемпіонства в Іспанії в сезоні 2019/20, а також до півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2020/21.

Наприкінці травня 2021 року Зідан покинув мадридський клуб.

"Манчестер Юнайтед": результати в сезоні

"МЮ" за 12 зіграних турів в рамках АПЛ зумів набрати 17 очок всього і займає 7-е місце в турнірній таблиці чемпіонату. Відставання від лідера турніру "Челсі" становить вже 12 балів.

У Лізі чемпіонів "Манчестер Юнайтед" йде на першому місці в групі F з 7 очками в активі. Стільки ж набраних балів і у "Вільярреала", який йде другим.

Наступний матч "дияволи" зіграють 23 листопада проти "Вільярреала" На виїзді в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Автор: Володимир Медяник