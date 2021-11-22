Маурісіо Почеттіно нібито нещасливий у Парижі.

Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно готовий очолити "Манчестер Юнайтед", незважаючи на діючий контракт з "Парі Сен-Жермен".

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Фахівець готовий розірвати контракт з ПСЖ, який діє до літа 2023 року, і очолити "Манчестер Юнайтед" вже зараз.

"МЮ" вже розглядав кандидатуру Почеттіно в грудні 2018 року, перед тим, як звернувся до послуг Уле-Гуннара Сульшера.

The Times підтверджує, що Почеттіно зацікавлений в тому, щоб повернутися до Англії. Джерело зазначає, що аргентинський тренер нещасливий в Парижі, де живе без сім'ї, яка залишилася в Лондоні. Крім того, Почеттіно втомився керувати роздягальнею з Ліонелем Мессі, Неймаром і Кіліаном Мбаппе.

Читайте також"Ваших ср*них грошей недостатньо": президент Баварії пройшовся по ПСЖ і Манчестер Сіті

Нагадаємо, раніше "Манчестер Юнайтед" звільнив з посади головного тренера Сульшера. У найближчих матчах командою керуватиме його асистент Майкл Каррік.

Маурісіо Почеттіно: тренерська кар'єра

Почеттіно очолює ПСЖ з січня 2021 року. Він виграв з командою Кубок Франції та Суперкубок Франції.

Раніше Почеттіно тренував "Еспаньол" (2009-2012), "Саутгемптон" (2013-2014) і "Тоттенхем" (2014-2019).

"Тоттенхем" під керівництвом Почеттіно займав друге і двічі третє місце в АПЛ, а також вперше у своїй історії дійшов до фіналу Ліги чемпіонів в 2019 році, поступившись там "Ліверпулю".

Він був звільнений з "Тоттенхема" в листопаді 2019 року після низки невдалих результатів.

Автор: Антон Дудар