"Червоні дияволи" розгромно програли в матчі 12-го туру АПЛ.

У суботу, 20 листопада, в рамках 12-го туру англійської Прем'єр ліги "Манчестер Юнайтед" в гостях грав проти "Уотфорда". Поєдинок завершився принизливою поразкою "червоних дияволів".

"Уотфорд" провів прекрасний матч проти іменитого суперника і взяв важливі для себе три очки. Великий внесок у розгром "Юнайтед" зробив колишній форвард луганської "Зорі" Еммануель Бонавентуре Денніс, який і сам забив, і двічі асистував своїм партнерам по команді.

"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 4:1

Голи: Кінг, 28, Сарр, 44, Педро, 90+2, Денніс, 90+4 - Ван де Беек, 50

"Уотфорд": Фостер, Феменія, Кеткарт, Нкулу (Трост-Еконг, 64), Мазіна, Сіссоко, Клеверлі, Луза (Жоао Педро, 77), Сарр (Ернандес, 68), Кінг, Денніс.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Біссака, Магуайр, Ліндельоф, Шоу (Далот, 85), Матіч, Бруну Фернандеш, Мактоміней (ван де Беек, 46), Санчо (Лінгард, 90+1), Роналду, Рэшфорд (Марсьяль, 46).

Вилучення: Магуайр( Манчестер Юнайтед), 69

Огляд матчу:

Поразка в цьому матчі може поставити хрест на кар'єрі Уле-Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед", чутки про можливу відставку якого ходять вже давно. "Червоні дияволи" демонструють вкрай погані результати в поточному сезоні і це фіаско - це знак для босів "МЮ", що час змін настав, пора вживати заходів.

"Манчестер Юнайтед": результати в сезоні

"МЮ" за 12 зіграних турів в рамках АПЛ зумів набрати 17 очок всього і займає 7-е місце в турнірній таблиці чемпіонату. Відставання від лідера турніру - "Челсі" становить вже 12 балів.

У Лізі чемпіонів "Манчестер Юнайтед" йде на першому місці в групі F з 7 очками в активі. Стільки ж набраних балів і у "Вільярреала", який йде другим.

Наступний матч "червоні дияволи" зіграють 23 листопада проти "Вільярреала" на виїзді в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Автор: Володимир Медяник